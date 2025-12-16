京華城案言詞辯論 柯文哲批檢「先射箭、後畫靶」

京華城案進入辯論程序，台北地檢署主任檢察官林俊廷引用柯文哲的名言「用刀叉吃人肉很高雅」，反指柯文哲因為貪而污；但柯文哲也拿起麥克風，痛批檢察官根本變成網軍，對他的所有作為做最惡意的解讀。他還提到，想到羈押期間父親過世，當庭落淚。

柯文哲第一次拿起麥克風做陳述時，他先問說，「我應該要站著還是坐著？」最後，他選擇坐著把整個內容講完。不過中間他一度哽咽，原因是提到在被關押一年期間，父親過世的事情，至今仍無法忘懷。

他強調，他所做的事情，包括紙條和文件，都被做最惡意的解讀，覺得自己從頭到尾都是冤枉的。而且被關押一年、交保三個月，對整個京華城案來說，他第一次在檢方論告的九個小時內，全部聽完內容。他認為，檢方當初兵分五十五路，是非常嚴厲的「政治操作」，而從一開始監察院提供資料開始檢討京華城案時，題目就非常具有選擇性。

他表示，當初監察院在1月24日公告所有內容，而在1月8日之前，其他政黨就已經將這些內容拿出來公開開記者會。撇開金流問題不談，他認為整個案件根本沒有列管，而當初會說有列管，是因為這件案子有議員關心，所以才會說檯面上必須列管，但事實上根本沒有列管。他指出，在他任內有一萬八千多件案子，這件案子不是其中之一列管的案件。

另外，在整個偵辦過程中，他覺得檢方根本就像網軍，就是因為議員有抱怨，所以檢方才把這件案子擺到檯面上討論，做個樣子。他認為檢方是「先射箭、後畫靶」，對整個案子來說，不一定是好的做法。

最後，他甚至語出驚人地說，大罷免要不是因為有他，否則應該會有六、七個人直接被罷免掉。整個陳述持續30多分鐘，他強調，整個案子他都是無辜的，做無罪的答辯。

