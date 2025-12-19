京華城案言詞辯論！柯文哲穿北市LOGO外套赴北院 畫面曝光

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨前主席柯文哲，擔任台北市長任內深陷京華城等弊案，去年（2024）被檢方依其涉犯收賄、圖利等罪嫌起訴並求刑28年6月有期徒刑，台北地院今年（2025）持續審理，而一審結果將在明年（2026）3月26日下午2時30分出爐；目前已進入言詞辯論階段，柯文哲等人今（19）日再度被傳喚到庭，只見他這次沒穿西裝外套，而是戴著口罩，並穿著印有台北市政府LOGO的外套，在進入北院後就直接走上二樓，相關畫面也隨之曝光。

柯文哲涉入京華城等弊案，去年9月被法院裁定羈押禁見，而在同年12月更被檢方依其涉犯收賄、圖利等罪嫌起訴並求刑28年6月有期徒刑，直到今年9月才完成交保狀態。

台北地院今年3月持續審理該案，並陸續傳喚相關被告與證人開庭說明，柯文哲在交保後也被傳喚至今，而昨日消息確定一審結果將在明年（2026）3月26日下午2時30分出爐。

目前一審進入言詞辯論階段，包含柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告連續幾日皆被傳喚北院開庭說明；只見今日柯文哲到庭時沒穿西裝外套，而是戴著口罩，並穿著印有台北市政府LOGO的外套，在進入北院後就直接走上二樓，相關畫面也隨之曝光。





