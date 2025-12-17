京華城案言詞辯論 柯文哲被問高虹安改判未回應

（中央社記者劉世怡台北17日電）台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天就京華城案部分繼續言詞辯論程序，柯文哲昨天答辯稱沒下過任何指導棋。柯文哲今天出庭被問高虹安二審改判等問題，未予回應。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

廣告 廣告

台北地檢署起訴指出，柯文哲明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等法令，於台北市長連任期間為籌謀培植政治實力及募集資金，涉嫌收受威京集團沈慶京之賄賂共計新台幣1710萬元；柯文哲等人罔顧京華城案的行政程序中，眾多基層公務員提出之違法質疑，涉嫌圖利京華城等公司高達121億545萬6748元之不法利益。

台北地院今天庭訊，由柯文哲辯護人續行答辯昨天未完成部分；辯護人鄭深元庭上表示，為維護司法尊嚴，建請法院告發偵辦檢察官林俊言涉偽造文書罪，高雄市副市長林欽榮涉犯偽證罪。

鄭深元提出柯文哲批示公文與便利貼主張，看不出來柯文哲有指示要怎麼做，只是希望行政流程加速。

鄭深元的簡報顯示，柯文哲公文批示提及「現在560，已經審過又要弄成678%，你研究看看，我是看不懂」；在台北市都發局與京華城訴訟期間的不和解簽呈，批示「速審速決」、後續批示「同意送都委會研議」以及「京華城對容積率該死心了，只希望行政流程加速」。

鄭深元表示，證明柯文哲對都市計畫容積率等專業不懂，交由時任台北市副巿長彭振聲及都委會執行秘書邵琇珮等人研究；不和解簽呈公文提到續行訴訟程序，以免導致外界致生圖利京華城疑慮，如果柯文哲真要圖利京華城，應會訴訟外和解，怎會批示「速審速決」。

鄭深元說，針對京華城要求提升容積率，訴訟與送都委會研議，是可以併行的，不可能全部只綁在訴訟，而送都委會研議，也不是直接簽核，而且當次研議結果是不同意。另外最後核准京華城容積率是都委會，柯文哲並不是都委會成員。

此外，彭振聲是因為相信檢察官的法律專業，誤信陳情案送研議就是圖利，才會認罪，而且彭振聲並沒有法律專業，此認罪應無效。

台北地院15日起進行言詞辯論程序，由公訴檢察官針對京華城案涉及貪污治罪條例圖利罪、行、收賄罪部分進行論告，檢察官16日下午結束論告後，下午柯文哲進行答辯結束，接由辯護人答辯；北院今天開庭，由柯文哲辯護人續行答辯昨天未完成部分，預計結束答辯後，下午由沈慶京及辯護人進行答辯。（編輯：張銘坤）1141217