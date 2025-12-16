京華城案言詞辯論 柯文哲：檢察官先射箭再畫靶

（中央社記者林長順台北16日電）北院審理京華城案，今天繼續言詞辯論程序，柯文哲下午答辯時表示，他對京華城案沒下過任何指導棋，檢察官預設立場辦案，先射箭、再畫靶，把不利的事往他身上堆，欲加之罪，何患無辭。

柯文哲庭訊後受訪表示，檢察官花了2天的時間，在講一個看似完整的故事，就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，去跟京華城去做串連，編一個故事。

他說，法庭上是講證據、講事實、講真相。如果檢察官有證據拿出來就好了，何必花2天時間去講一個故事。講完也不能證明什麼。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院昨天起進行言詞辯論程序，由公訴檢察官針對京華城案涉及貪污治罪條例圖利罪、行、收賄罪部分進行論告，檢察官今天下午結束論告後，由柯文哲進行答辯。

柯文哲答辯時表示，京華城案所有公務員不管怎樣抱怨，還是有按行政流程走，不過，檢察官刻意忽略證詞，以查扣的手機編故事，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

柯文哲說，京華城案去年4月開始炒作時，他以為跟他無關，因為他根本不知容積率是多少，他知道案子送研議，但沒參與過程，他沒有接觸過都委會委員，也沒有下指導棋。他在市長任內建立制度讓陳情案一層層審議，檢察官硬說他手寫「便利貼」所以有介入，但他的字條「只是叮嚀」。

柯文哲表示，他是尊重專業的人，不會不懂裝懂，都市計畫的事他會聽專業的意見，他討厭公文旅行，看到公文往返多次就受不了，就會叮囑局處加速。

柯文哲說，檢察官主要依據他任內3次便當會、3份公文將他起訴。便當會立意良好，議員事先告知陳情議題，讓局處有時間了解，填寫提報單答覆，提升行政與府會議事效率，他從未指示局處該怎麼寫提報單，京華城案也是交由局處處理，沒有列管追蹤。

他表示，讓司法歸司法、政治歸政治也不是什麼問題，問題是有人利用司法、行政優勢羅織罪名，檢察官以預設立場辦案，先射箭、再畫靶，用惡意連結把不利的事往他身上堆，欲加之罪、何患無辭，刻意忽略對他有利的事證。

柯文哲語帶哽咽說，他被羈押1年，父親過世最讓他過不去，雖然他的同事、同學都給父親最好的照顧，但他還是很在意。他希望有權力的人不要手伸進司法裡，他自己也會反省。（編輯：方沛清）1141216