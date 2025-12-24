京華城案言詞辯論 柯文哲：沒有官商勾結

（中央社記者劉世怡台北24日電）北院審理京華城等案，昨天政治獻金部分辯論結束，今天由被告應曉薇、沈慶京、柯文哲進行京華城案辯論。柯文哲說，案子送研議就沒在管，沒有檢方指控的「官商勾結」。

台灣台北地方檢察署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京與中國國民黨籍台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日至19日先就京華城案涉圖利、行收賄部分進行言詞辯論，審判長分別諭知威京集團財務經理張志澄、應曉薇的顧問吳順民、前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂、前都委會執行秘書邵琇珮等人辯論終結，定於明年3月26日宣判。

北院22日至23日針對柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序，今天續行京華城案言詞辯論，由應曉薇、沈慶京、柯文哲就涉案部分答辯，檢方表示科刑意見及3人最後陳述，最快今天就會辯論終結。

柯文哲表示，他在台北市長期間，只知道京華城案送研議，之後沒在管，因「藍白合」（在2024總統大選前）才跟曾任國民黨中常委的沈慶京見面較多，沒有檢方指控的「官商勾結」。

柯文哲說，他相信制度，台北市政府公務員沒這麼爛去放水圖利。台北地檢署用抹黑陷害的方式，只是為了打擊柯文哲，卻傷害太多人，已導致現在公務員不願做事。

柯文哲提及，他沒有應曉薇的電話，二人沒有吃過飯，根本沒有共犯聯絡。

應曉薇表示，針對檢察官的論告，她覺得「心裡很難過」，沒做的事，卻被硬塞進她的嘴巴；她最有名的是演出包青天裡的一個角色，她希望法官如同包青天明察，用虎頭鍘斬北檢檢察官林俊言。

應曉薇最後陳述時表示，「我不怨天尤人，也終於體驗認識到政治的殘酷可怕」，只希望司法能夠還她清白，始終相信只要身正不怕影子斜，盼法院依據證據判決無罪。（編輯：蕭博文）1141224