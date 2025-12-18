京華城案言詞辯論 辯護律師：沈慶京羈押「被鐵鍊綁病床」北所凌虐人犯
台北地方法院審理京華城案，今天繼續言詞辯論程序。被告威京集團主席沈慶京的辯護律師蘇振文在簽辯時指出，沈慶京在羈押期間，被台北看守所以手銬、腳鐐和鐵鍊「鍊在病床上」，法官獲知後，合議庭發函請北所謹慎使用戒具，但北所竟回函請北院「理解並繼續支持」。蘇振文痛批，北所已達到「凌虐人犯、使人為奴」的程度，對待沈慶京比依照《動物保護法》對待動物還不如。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
京華城案連續八天開庭言詞辯論，今天上午繼續由沈慶京的辯護律師進行答辯。蘇振文指出，起訴書認定北市府依陳情要點，對於訴訟中案件不可接受人民陳情，但訴訟與陳情的目的與功能不盡相同，應當可以併存。他認為，陳情要點只是內部規則，不可以影響人民權利，何況陳情要點其實也沒有限制，只是要求北市府要特別告知人民「案件還在訴訟中」。
蘇振文表示，根據內政部國土署的解釋，都市計畫核給容積獎勵採「雙軌制」，可以透過法律明定條件核給，也可以由都委會透過審議程序確定符合公益性、對價性的要件，在都市計畫內給予容獎。
他還指出，本案都委會大會、專案小組會議或專家諮詢會議共計八次，到了最後一次，每個委員都已同意核給容獎。
蘇振文還提到，市府刪除「樓地板面積120,284平方公尺」後，京華城想申請解除六種使用限制，但時任台北市副市長林欽榮卻認定，六種使用限制是「行政協議」不能取消。
蘇振文質問，京華城捐地換來的整體開發權和樓地板保障都可以取消，六種使用限制卻不行，真的是「民永遠鬥不過官」，反問檢察官「京華城有要比別人更平等嗎？要的不過是正義、正義、正義而已。」
蘇振文更指出，他當初看到沈慶京被羈押時，竟然被北所用手銬、腳鐐和鐵鍊，綁在病床上，他感到非常震撼，「這是21世紀的台灣欸！我們還能說台灣是法治社會嗎？」
他痛批，《動物保護法》都還要求飼主「以繩或鍊圈束寵物」時，必須要足夠供寵物充分伸展及活動，並使用舒適且保持適當鬆緊度的項圈，北所對待沈慶京「比對待動物還不如」。
台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲及辯護人於16日下午、17日上午答辯；沈慶京昨天下午完成答辯，沈慶京律師今天接續答辯。北院排定，柯文哲、沈慶京及辯護人答辯結束後，辯論順序依序為張志澄、吳順民、應曉薇及辯護人。12月19日進行彭振聲、黃景茂、邵琇珮言詞辯論程序。
李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。
（責任主編：莊儱宇）
