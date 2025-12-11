京華城案證據提示完畢 柯文哲嘆「為打柯傷太多人」要黃國昌別吹牛

台北地院審理京華城案及政治獻金案，今（11）日進行提示證據程序，傳喚前台北市長柯文哲等人，原預計2天的庭期晚間提早結束。柯文哲受訪時再嘆檢方押人逼供，為對付柯傷害這麼多人，他也提醒民眾黨主席黃國昌別吹牛，免得被檢方編故事。

柯文哲表示，所有的被告都否認犯罪，只有前北市副市長彭振聲最慘，彭振聲是家破人亡，這就是他最難過的地方，「其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人」。

柯文哲說，此案是不是押人取供，是押人補供，自己還算是很耐關的，一般人被關1年，叫他講什麼就講什麼。檢方是利用搜索票去抄人家，再拿手機、電腦資料去編故事。

他提到，發現檢方也是用同樣的手法對付黃國昌，跟黃國昌講不要吹牛說「D槽很滿」，越是這樣講檢方越有興趣，找個理由去抄、抄協會，再來編故事。

柯文哲最後感嘆，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，還是忍不住要講，「賴清德不要把司法當政治鬥爭工具，你比小英還糟糕」。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／洪季謙

