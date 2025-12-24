京華城案辯結明年3/26宣判 柯文哲、沈慶京、應曉薇應到庭聽判

台北地院審理京華城案，24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。(記者廖振輝攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，經過連續8天辯論，今晚6點半宣告辯論終結，檢察官認為前台北市長柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，動員群眾包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑；柯文哲最後陳述時表示這件案子一定會變成歷史事件，影響深遠，請合議庭一定要公正判決。

審判長諭知明年3月26日下午2點半宣判時，柯文哲、沈慶京、應曉薇應到庭聽判，若未到庭將拘提到案。

日前眾望基金會董事長李文宗辯論終結時，審判長也有命李文宗應於宣判日到庭。依北檢起訴書，檢方對於柯文哲涉違背職務行為收受賄賂罪求處15年刑、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年；2件公益侵占罪各求處5年、6年徒刑，背信罪求處2年6月徒刑，合計具體求刑28年6月。

今年8月7日開庭時，柯文哲在休庭10分鐘時間，當庭對3名公訴檢察官爆粗口、丟保特水瓶、砸文件，檢方事後調取法庭錄影存證，今日量刑辯論時，檢方依此認定柯犯後態度不佳，建請仍予判處28年6月徒刑。

檢方指出，柯文哲為了獲得沈慶京及威京集團的支持及資金，以市長權力護航京華城取得高達百億不法容積，並收受賄款，柯身為民眾黨主席，明知政治獻金的公益性，仍將他人捐給民眾黨的款項侵占入己，並以商業交易外觀掏空政治獻金，可見其心態為不受公開監督、無視法治。

犯後態度部分，檢察官請法院審酌柯文哲犯後態度不佳，偵審程序一再聲稱遭受政治迫害、政治偵防，多次當庭以不當言詞或髒話辱罵檢方，並向檢察官丟擲物品，又以柯名義在社群網站張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官、法官及對其不利的證人，或容由支持者包圍地檢署、網路恐嚇司法人員等方式，對司法施壓，以不尊重司法的做法高度壓迫檢察官、地院與高院法官，史無前例。

檢察官指出，京華城案違反平等原則，濫用行政裁量權、類推適用，以行政處分使單一地主京華城得以比照都更條件，取得20％的容積率獎勵，容積價值與公益回饋及對價性皆顯不相符，構成違背職務構成貪污罪。

對於應曉薇，檢方認為她收受的賄款5250萬元比柯文哲多，京華城案公務員最懼怕的議員只有應曉薇，因為大家都知道應曉薇就是京華城門神，她濫用議員監督行政的職權，違背職務對公務員關說施壓，要求公務員違法配合；交保後又在議會對於涉己訴訟，於質詢市長時嚴詞批判都發局公務員及證人，被法院諭知加保500萬元，應作為犯後態度的考量。

檢方認為沈慶京對前台北市副市長林欽榮有諸多批判，但又提不出具體證據，但林欽榮到庭作證時，沈慶京卻對林欽榮一句話都沒質問，反而事後一再指責林欽榮，批判證人，也請法院納入量刑審酌。

台北地院審理京華城案，24日進入表定最後一天辯論程序，台北市議員應曉薇(右)由女兒應佳妤(左)陪同到庭結辯。(記者廖振輝攝)

台北地院審理京華城案，24日進入表定最後一天辯論程序，威京集團主席沈慶京到庭結辯。(記者廖振輝攝)

