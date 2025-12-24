京華城案辯結》柯文哲千字炮轟賴清德：讓少數司法人員胡搞瞎搞

京華城案辯論終結，柯文哲於北院外受訪。(記者張文川攝)

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案及政治獻金等弊案，歷經一年多庭審，今天正式辯論終結，將於明年3月26日宣判。庭審結束後，前台北市長柯文哲抨擊總統賴清德雖聲稱未干預司法，卻讓少數司法人員「胡搞瞎搞、這就是你的責任！」他更形容台灣民主化30年後仍出現類似明末東廠、錦衣衛的現象，「人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎皇帝。」

今庭訊也進行一整天，直到晚間將近7時才結束；柯文哲於北院外受訪表示，過去一年半讓他最難過的，是司法將目標鎖定自己，卻波及太多人，「台灣的司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義、保障人民的權益，司法絕對不可以變成政治的工具。」

「我在這一年半中，不管從地檢署、法院，甚至台北看守所，我接觸多絕大多數的司法人員其實都很OK，都沒有問題，都非常奉公守法、認真工作。」柯文哲不時低頭瞄一眼已經備好的稿，接著再抬頭說，「其實就是少數幾個檢察官，為了這幾個人，把台灣社會司法的信任度摧毀掉，人家說一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥。」

柯文哲批評，公務員依法行政、程序完整，但2、3年後卻被司法機關指為違法並起訴，「將來讓公務員怎麼做事？」他呼籲行政首長應勇於任事，不應因案件繁瑣就退縮。他提到，監察院去年已對京華城案提出糾正，北市府也出公文確認合法，「既然認為沒有違法，行政程序寫清楚一點就好，不應因噎廢食。」

柯文哲說，行政部門還是要勇敢做事，說因為京華城案太麻煩，以後不要再有第二個京華城案，搞得大家都很麻煩，可是如果如果不能勇於任事，以後台北就沒有第二個輝達。

柯文哲也感慨，今天讓他很難過的就是，以前的三個同事，彭振聲、黃景茂還有邵琇珮本身為奉公守法、認真做事的公務員，結果現在卻搞的家破人亡，慘遭司法追殺，「不要說受盡司法折磨，每天要出庭的心理壓力，單單那個律師費就是很大的負擔。」

柯文哲進一步批評，台灣民主化30多年，不應再出現押人取供、羅織罪名、脅迫證人的情況，「賴清德總統說他沒有干預司法，我要跟賴清德總統講，你讓少數的司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任呀！你怎麼會說沒有干預司法？」，並批評北檢勾結媒體淪為政治打手，「台灣民主化30年，不應再出現明末東廠、錦衣衛這種現象，人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎皇帝。」

