京華城案辯結》柯文哲最後陳述：黃國昌講話會咆哮 至少正直、可期待

台北地院審理京華城案，24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。(記者廖振輝攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，為期8天的大辯論，今天辯論終結，前台北市長柯文哲最後陳述時說，京華城案一定會變成歷史事件，影響深遠，法官一定要公正處理；市府公務員雖然嘴巴上會唸一唸發牢騷，但法律上一定沒問題；都委會所有會議都有直播也有上網，其他縣市還不敢這樣做，他如果有心要幹壞事，不會這樣要求。

柯文哲說，市議員應曉薇關心京華城案十幾年，為什麼以前沒事，現在卻有事？答案是「我最近有選總統」。柯說，如果本案一開始北檢就按正常程序辦案，不會辦成現在這樣子，他已經很節制了，沒有去外面到處講發生什麼事。

廣告 廣告

柯文哲說，這一年多來看到的法官、檢察官、法警也不少，絕大多數都有一定水準、OK的，真正有問題的檢察官沒幾個，不然台灣早就完蛋了。檢察官不敢回答司法勾結媒體的問題。司法公信力只因為幾個人的行為就造成這麼大的傷害，希望法官能公平處理。

柯強調他沒有和沈慶京密會，只是沈比較熱心撮合「藍白合」，那時期見面比較多次，沈是國民黨中常委，不太方便公開，但也不是什麼密會、密謀、合謀。

至於政治獻金，柯文哲說，民眾黨是小黨，難免不太熟悉，也信任會計師，怎麼想得到他(端木正)會自己調整帳目，「看了帳，我臉都綠了」，但他沒有要幹壞事，他55歲才從政，個性都已經定下來了，不會貪就是不會貪。柯文哲說，他覺得黃國昌是很正直的人，雖然黃講話會咆哮，但至少正直，還是可以期待。

柯最後說，他還是保持他的信念「心存善念、盡力而為」，接著說「我在這裡也要正式宣布」，法庭全場都倒吸一口氣，以為他要宣布參選什麼，結果他說「未來的時間我都會盡力保持司法的獨立性，不會把司法當政治工具」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

京華城弊案今將辯結 柯文哲最後陳述要說這件事

如果你們家房子因都更愈蓋愈小 沈慶京 : 你們肯嗎？

直指京華城案為「近10年最難」 鄭深元籲法官扛住壓力

