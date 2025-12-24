京華城案辯結 柯文哲：司法不可變成政治工具

（中央社記者劉世怡台北24日電）北院審理京華城等案，今天全案辯論終結，定115年3月26日宣判。遭起訴的前台北市長柯文哲庭訊後說，為案件受盡折磨，司法絕對不可以變成政治的工具，台灣的司法一定要改革。

柯文哲於台北地院前接受媒體聯訪時表示，2025年已經到了年底，過去這段時間，他個人、家人、台灣民眾黨，還有曾任台北市政府的人都受盡折磨，謝謝法官的耐心聆聽，讓證人、被告可以在法庭上陳述意見，雖然沒有法庭直播，不過畢竟還是有錄影，將來還是會公開，日後台灣社會有更好的機會了解案情來龍去脈。

廣告 廣告

柯文哲說，在這一年半當中，他內心最難過的，對方目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多人。台灣的司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義、保障人民的權益，司法絕對不可以變成政治的工具。

他說，在這一年半中，不管從地檢署、法院，甚至台北看守所，他接觸絕大多數司法人員其實都很OK，沒問題又奉公守法、認真工作，其實就是少數幾個檢察官，為了這幾人，把台灣社會司法的信任度摧毀掉，人家說一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥。

柯文哲提及，公務員依法行政，行程全部都走完，兩、三年後突然司法機關出來說那是違法的，就開始搞起訴一大堆公務員，開始找麻煩，將來讓公務員怎麼做事。

他說，行政首長還是要挺住，去年監察院發一個糾正文，針對京華城案提出糾正，北市府也有出公文，說一切都是合法的，沒有違法，但是以後不再受理人民依照都市計畫法第24條申請容積獎勵。

柯文哲認為，這就因噎廢食，既然認為沒有違法，了不起就是行政程序寫清楚一點，而不是說以後都不要處理了，結果現在發生什麼事，現在一國兩制，高雄可以台北不可以，行政部門還是應該要勇敢做事。

柯文哲提到，讓他很難過的點在於，以前的3名同事彭振聲、黃景茂還有邵琇珮，他們是很奉公守法、認真的公務員，結果惹得家破人亡，慘遭司法追殺。

他說，台灣已經民主化30多年，不應該還出現押人取供、羅織罪名以及脅迫證人的情形。（編輯：蕭博文）1141224