即時中心／潘柏廷報導

國民黨台北市議員應曉薇，因涉入京華城弊案去年（2024）12月遭台北地檢署起訴，並在今年（2025）9月5日才以3千萬元交保；如今，京華城弊案開庭進入最後言詞辯論，今（15）日更傳喚被告應曉薇、民眾黨前主席柯文哲等9人。稍早最新消息，應曉薇搭乘黑色廂型車，並在北院前下車時立即向媒體們鞠躬示意，隨後在女兒應佳妤陪同下前往北院，相關畫面也隨之曝光。

京華城弊案進入最後言詞辯論，今日開庭傳喚應曉薇等被告到庭，其中，民眾黨主席黃國昌、本案被告前北市都發局長黃景茂等人已到場，而應曉薇則在女兒應佳妤陪同下前往北院，只見對方穿著黑色衣服，並在下車後向媒體鞠躬示意，隨後更與應佳妤一同進入北院。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

廣告 廣告

快新聞／京華城案辯論登場！應曉薇赴北院下車鞠躬 女兒陪同畫面曝

國民黨台北市議員應曉薇（左）、應曉薇女兒應佳妤（右）。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／京華城案辯論登場！應曉薇赴北院下車鞠躬 女兒陪同畫面曝

更多民視新聞報導

反制藍白聯手毀憲、削弱國安 卓揆深夜重話：將善盡「民主憲政守門人」職責

黃國昌竟問「提倒閣卓榮泰就會下台嗎」？律師傻眼直呼：這什麼87問題

黃國昌不敢提倒閣？周軒揭他怕「這事」發生 批：法盲少假鬼假怪

