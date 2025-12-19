京華城案辯論第5天！柯文哲現身旁聽 嘆公務員不是認罪「是認輸」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院19日續行京華城案言詞辯論。民眾黨前主席柯文哲原本可以不用到庭，但還是自己1個人到北院旁聽，從早上聽到晚上開庭結束。柯文哲離開北院時表示，因為自己作為昔日的長官，出庭的都是台北市政府高階公務員，必須要給他們精神上的支持。他也還是一句老話「不要把手伸進司法」，雖然沒有法庭直播，但3個月後，社會大眾就會知道到底發生什麼事。

柯文哲表示，此次為言詞辯論第5天，主要是北市府的高階公務員出庭辯論「作為昔日的長官，要給他們精神上的支持」。這些公務員過去都非常認真，對台北市的市政發展都非常有貢獻，結果還是遭到檢察官這種不正的壓迫。

廣告 廣告

柯文哲並提到，有些人還是堅持捍衛文官的尊嚴，有些人不是認罪，是認輸，因為受不了司法機關這樣壓迫「不管怎樣，還是為他們加油」。

柯文哲強調，他還是那句話「不要把手伸進司法」，就讓司法正常運作就可以了。雖然沒有法庭直播，但是跑得了和尚跑不了廟，這些所有的庭訊的影片3個月後都會公布，到時候就會更清楚，台灣社會就知道到底發生什麼事「真相終究最後還是會出來」。

更多三立新聞網報導

痛失愛妻、慈母！彭振聲認圖利辯論終結 自嘲現在是「三等國民」

柯文哲案過年後結果出爐！一審宣判日期曝光 2026年3月26日

疑護航鍾文智！北市派出所3副所長移送北檢 鍾文智大帳房也到案

鍾文智潛逃疑有警官護航偽造簽到 檢警15路搜索傳喚3副所長！約談19警

