京華城案辯論終結！應曉薇女兒：正義對抗黑暗的連續劇

京華城案昨（24）日辯論終結，涉入此案的台北市議員應曉薇去年8月28日在桃園機場無法出境，立即轉往台中清泉崗機場被檢廉攔下，遭羈押禁見13個月。女兒應佳妤發文吐露心聲，認為京華城案像一部正義與黑暗對抗的連續劇，並質疑媽媽被羈押的正當性究竟在哪裡，有來回機票為什麼能認定媽媽有逃亡可能？

應佳妤發文感嘆「終於走到一個段落了」，回想過去13個月媽媽應曉薇遭羈押，抒發她對媽媽的思念，還有對媽媽錯過妹妹畢業典禮的遺憾，並質疑羈押的正當性在哪裡，直指檢察官不顧媽媽有購買來回機票，就認定媽媽有逃亡可能。

應佳妤提到，她記得柯文哲所說，檢察官指控柯文哲運用社群和自身影響力干預司法，但檢察官自己卻始終不敢回應鏡週刊的報導，她質疑「這讓人如何相信司法」。

應佳妤指出，這一年，很多人走進北院，有人為了支持阿北，也有人只想看看台灣的司法到底發生什麼事，她表示，辯論結束後未來一定還有多挑戰，但她已經不像一年前那樣無助。貼文引起網友兩極討論，有人大酸「先在桃機被攔下來，然後轉往台中機場，為什麼急著要出境呢」、「有來回機票不代表一定會回來」。

也有許多網友湧入留言鼓勵她「孝順的孩子、堅強的媽媽，加油」、「善良又孝順的好孩子」。應曉薇也在女兒貼文中留言「謝謝妳日夜的陪伴我，看了妳的發文，淚如雨下，也再次感謝大家的加油聲，佳妤，『戰士選擇戰死沙場，絕不受屈辱』我會加油，謝謝妳」。

