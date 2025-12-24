京華城案辯論終結 柯文哲轟賴清德不是清德宗快變崇禎皇帝

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

備受矚目的京華城相關案件，台北地方法院今（24）日辯論終結，民眾黨前主席柯文哲今天步出北院時火力全開，痛批民主化30年，不應當出現明末東廠錦衣衛現象，人家說你是清德宗，我看你快要變成明崇禎皇帝了啦。

柯文哲。

柯文哲說，整整一年半，他個人、他的家人、民眾黨，還有過去北市府同仁都受盡折磨，這半年來，謝謝法官耐心聆聽，讓證人被告可以在法庭上陳述意見，可惜沒有法庭直播，但有錄影，將來會公開，日後台灣社會會有更好的機會，去了解整個案情的來龍去脈。這一年多，他最難過的是什麼？大家都知道，目標就是對付柯文哲，結果傷害太多無辜的人。

柯文哲說，台灣司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義，還要保障人民權益，不可以變成政治工具，他在這一年半，不管從地檢署、法院到北所，接觸大多數司法人員都ok沒問題，其實是少數幾個檢察官，幾乎把司法信任度摧毀掉，「一兩顆老鼠屎搞壞一鍋粥」。

柯文哲說，公務員依法行政，行程都走完，兩三年後突然起訴公務員找麻煩，將來公務員怎麼做事？行政首長還是要挺住。去年監察院有發糾正文給京華城案，北市府有出公文說一切合法沒有違法，但是以後不再受理人民依照都市計劃法24條申請容積獎勵，他認為這就是因噎廢食。

柯文哲表示，行政部門還是要勇敢做事，如果不能勇於任事，以後台北沒有第二個輝達。今天很難過的是，彭振聲、黃景茂等人本來就奉公守法，結果有的家破人亡，慘遭受司法追殺。台灣已經民主化30多年，不應當出現押人取供、脅迫證人的事發生，賴清德總統說沒有干預司法，「我要跟賴清德講，你讓少數司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任啊！」民主化30年，不應當出現明末東廠錦衣衛現象，「人家說你是清德宗，我看你快要變成明崇禎皇帝了啦！」



