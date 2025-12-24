京華城案辯論終結 柯文哲：起訴書是網軍大全巨著

（中央社記者劉世怡台北24日電）北院審理京華城等案，今天全案辯論終結，定115年3月26日宣判。柯文哲無罪答辯，提到起訴書時說凡事都被惡意解讀、抹黑、認知作戰，「起訴書真的是網軍大全的巨著」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院審理後，自15日起進行言詞辯論程序，今天進行柯文哲、應曉薇及沈慶京答辯。柯文哲提及，他當然是做無罪要求。

柯文哲說，坐牢一年，他也在反省。他第一次讀起訴書的感覺是快要吐血，明明事情不是這樣，凡事都做最惡意的解讀，抹黑、影射、認知作戰，那本起訴書真的是網軍大全的巨著。

針對京華城案，柯文哲說，如果重來一遍，這案子有太大社會成本，他來自醫界，京華城案套用醫界思維來思考，如果社會將來要改變，有沒有哪一個類似的案子，答案是「醫療除罪化」，他最近在研究圖利罪，將來要改革，應該可按照這個概念來改革。

他提到，以前醫療過失就用刑法處理，結果出現「防衛醫學」，它的後遺症到今天還存在。醫療除罪化的理念就是不要動輒因醫療結果不滿意，就認為是醫生有過錯，然後就要刑法伺候，最後結果是全民受害。

柯文哲說，公務員本來就很保守，相信經過這個案子，公務員以後一定更不願意做事。坦白講，京華城案，如果不是一定有人要指定打柯文哲，特別去設計，怎麼會搞成今天這個樣子。

柯文哲表示，應客觀討論公共行政議題，馬上就可以解決，如果是他來做，他不會像蔣萬安「以後通通不要辦」，他會下令說畫流程圖，每一個訂檢查清單，然後對價性的標準訂出來，不到兩星期，就可以在市政會議上公布以後照這樣處理，就解決掉了。

沈慶京庭上引用歌曲「無言的結局」，改編歌詞「也許已沒有也許」為「如果沒有如果」，表示如果柯文哲當初藍白合當選總統的話，也沒有現在的結果；如果柯文哲沒有當選、民進黨沒有搞政治操作，也沒有今天的如果；如果檢察官林俊言是正常的人、沒有騙法院搜索票，也不會有今天的案件。（編輯：蕭博文）1141224