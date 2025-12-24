京華城案辯論終結！檢建請法官判28年6月 律師點出柯文哲「3致命關鍵」

社會中心／林昀萱報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金背信侵占案，24日正式言詞辯論終結，訂於2026年3月26日下午2點半宣判，包括柯文哲，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會前董事長李文宗都必須到庭聽判。律師黃帝穎點出柯文哲「3致命關鍵」。

柯文哲涉京華城案、政治獻金背信侵占案，台北地方法院24日晚間辯論終結，訂於2026年3月26日宣判，結束近1年的審理。檢察官認為柯文哲為了取得台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京的資助，護航京華城取得高達上百億價值的不法利益，審理期間還對檢方爆粗口、丟水瓶，透過網路攻擊檢察官、恐嚇證人，態度不佳，仍建請法官判處28年6月有期徒刑。

黃帝穎在臉書指出，貪污是重罪案件，況且京華城弊案由重金庭審理，被告遭審判長要求宣判日到庭聽判，當然面臨強制處分風險。他點出三大負面因素對柯文哲不利：「朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利，二大貪瀆致命證詞，加上橘子潛逃迄今未到案，至少三大負面因素，都是柯文哲聽判日當天顯可預見的法律不利風險。」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

