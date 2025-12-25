京華城案辯論終結！羅浚晅指阿北YT"這現象"！

【論壇中心/綜合報導】



前民眾黨主席柯文哲陷京華城弊案，24日全案辯論終結，一審將於明2026年3月26日宣判，檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，建請法院判處28年6月，對此，柯文哲則批總統賴清德，「放任少數司法人員胡搞瞎搞」，更形容「明崇禎皇帝」，不過隨著許多事證被揭露，柯文哲是否放寬容積率一事，民眾心裡自有判斷。

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅在《頭家來開講》節目中指出，柯文哲YT頻道有做一個影片，但是流量有點低，是在昨天平安夜發布的，照理講放假的前一天，大家應該要很關心阿北，而且柯在裡面講到快哭出來，深淚俱下講了很多理由，「但是到現在流量只有十萬左右」，這非常具有指標意義，柯文哲的訂閱數可是高達116萬，羅浚晅更提出，大家也可以去對比其他影片的流量，土城十講的第二講有四十萬瀏覽次數，第一講也有五十三萬，「這就代表京華城案大家心證已成」，所以當柯文哲說，「都是因為我選總統，所以害誰誰誰被抓」，他在觀念置換，如果都沒有違法，大家當然都沒事，不過柯文哲是主要長官，容積率是你審查通過的，所以是柯文哲害了大家。

