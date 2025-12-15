京華城案辯論開打！柯文哲「最後陳述」確定不錄影 邵琇珮求臉部「馬賽克」

柯文哲聲請京華城案辯論法庭直播遭駁回確定，現在確定連最後陳述也無法播出。李政龍攝



台北地院審理京華城案，今（12/15）日先由檢方進行論告，過程將錄音錄影，待本案判決後進行公播。柯文哲日前聲請「法庭直播」遭駁回確定，上週又發現播送範圍不包含「最後陳述」，讓他直呼「哪有做半套的？」他今日再度透過辯護律師提出請求，但審判長諭知合議庭維持決定，民眾確定看不到柯文哲對本案的最後發言內容。另外，暨端木正聲請不播送獲准後，同案被告邵琇珮也請求，在辯論時，將她的臉部「馬賽克」。

檢方起訴指控，柯文哲涉嫌分別收受威京集團主席沈慶京賄賂共1710萬元，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。他也涉嫌指示親信李文宗及其妹妹李文娟，成立木可公司、眾望基金會，作為私自挪用政治獻金的「小金庫」，並透過肖像權授權、販賣募款小物、舉辦KP SHOW演唱會等方式，侵占自己及民眾黨政治獻金，並且挪用基金會款項，用以支付他總統競選總部的員工薪水。

合議庭安排12/11至12/24進行言詞辯論，今日輪到檢方對京華城圖利及行、收賄部分進行論告，預計將論告到明日上午。出庭被告包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、黃景茂、吳順民、李文宗、張志澄、邵琇珮，只有李文娟、端木正未出庭。

京華城案預計明日起才會進行第一組被告辯論，依序是柯文哲、威京集團主席沈慶京（左上）、威京財務部經理張志澄（左下）、應曉薇「顧問」吳順民（右上）、台北市議員應曉薇（右下）。太報整理

今日開庭時，柯文哲辯護律師鄭深元詢問審判長江俊彥，「最後陳述」是否會包含在法庭播送範圍。江俊彥回應，考量高等法院裁定駁回柯文哲法庭直播聲請，內容也肯定司法院法庭播送辦法沒有違背《法院組織法》，因此，合議庭還是將播送範圍，限制於「事實及法律辯論」。

鄭深元不服氣，揚言根據《刑事訴訟法》第290條規定，辯論終結前，審判長應該詢問被告有沒有「最後陳述」，因此「最後陳述」應該也還在「言詞辯論」的範圍內。沈慶京的辯護律師廖威智也舉手，加碼主張「量刑辯論」也屬於「法律辯論」，應該也要播出才對。

江俊彥面露難色，強調司法院的辦法寫得很清楚，播送範圍僅限於《刑事訴訟法》第289條第1項的「事實及法律辯論」，這也不是他決定的，依然維持合議庭原本的決定。他也詢問，在場的人，對於播送方法有沒有其他意見？

邵琇珮向合議庭聲請將辯論時的臉部上「馬賽克」並變聲處理。資料照。呂志明攝

邵琇珮的辯護律師馬上舉手，主張邵琇珮陳述意見時，希望將她的臉部上「馬賽克」，並做變聲處理。律師解釋，邵琇珮的答辯方向與其他被告不同，擔憂有心人士可能偽造聲紋製作不實影音，況且她也不是公眾人物，希望能進行遮掩。江俊彥點點頭，表示許可。

此時，坐在旁聽席的民眾黨國家治理學院主任、「翟神」翟本喬突然也舉手發問，他詢問合議庭，旁聽民眾可否上馬賽克？江俊彥回應，司法院辦法寫的是「程序參與人」，可能不包含旁聽民眾，但他認為，為了保護隱私，解釋上可以允許讓旁聽人提出聲請，但最晚要在當日程序結束前遞出。

