京華城案辯論「前哨戰」登場！ 今傳喚柯文哲等11人

台北市 / 綜合報導

京華城案即將進入最後言詞辯論階段，今(11)日起一連10個上班日，全天候密集開庭審理，今日、明(12)日2天則將先進行證據提示，一共超過200宗的卷證，傳喚包括民眾黨前主席柯文哲等11名被告出庭，而柯文哲日前聲請法庭「公開直播」未果，已經提出抗告，他也在開庭前受訪表示，法庭不該變成事後的紀錄片，將堅持捍衛自己的清白到底。

身穿黑色西裝外套招牌高腰褲，前民眾黨主席柯文哲時隔1個多月再度現身北院，京華城案進入最後審理階段，全案11名被告全數到庭，支持者說：「曉薇加油，(謝謝)。」從今日開始的10個工作日，北院將展開全天候密集開庭審理，所有被告提示超過3400多項證據，共200多宗卷證，案件也即將進入最重要的「言詞辯論」階段。

民眾黨前主席柯文哲說：「本來今天可以利用法庭直播公開事實，但變成事後，到底在怕什麼有什麼不敢讓人家知道的，我還是在法庭上會有自己的清白，會在法庭上奮戰到底。」柯文哲日前聲請法庭直播，包括辯論程序及宣判程序，不過合議庭僅裁准「事後」，在司法院網站公開播送，柯文哲及沈慶京都提出抗告，希望能以直播方式公開。

而會計師端木正則主張應有「被遺忘權」，希望自己的部分不被公開或適當遮蔽，檢方及其他被告則捨棄抗告權，另外合議庭表示根據現有法規播送範圍，若被告希望言論能播送，合議庭還提到依據司法院子法，公開部分僅限檢方論告與被告答辯，不含最終陳述或量刑辯論，讓柯文哲感到困惑，直言根本做半套，說法條很奇怪。

辯護人鄭深元則說，實施辦法超越母法，認為最後陳述應該納入播送範圍，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「現在身體比較好嗎。」11名被告中，與柯文哲同樣堅持法庭直播的還有威京集團主席沈慶京，合議庭目前已經將抗告書送達高院，是否將迎來台灣司法史上首次「法庭直播」，就看高院法官如何決斷。

