京華城案辯論！ 檢控「知情圖利」 柯怒回：亂講

京華城案本週展開言詞辯論，柯文哲等9名被告，今（15）日都被傳喚出庭，依據辯論順序，將由檢察官先進行一天半的論告，最快在明（16）日下午，會由柯文哲等人進行答辯，檢方論告時強調，京華城案涉及三大違法，認為柯文哲等人明知違法，卻仍放行，柯文哲當場喊出「亂說」，檢察官激動回應，認為檢辯有不同立場，但不應該妖魔化彼此。

招牌高腰褲，搭配藍色西裝外套，民眾黨前主席柯文哲，15日一早現身台北地院，迎接京華城案首次言詞辯論，沈慶京，威京集團主席沈慶京，拄著拐杖現身信心十足。

京華城案本週展開辯論，柯文哲等9名被告，15日都被傳喚出庭，由檢察官率先進行論告，檢方指出，京華城案有三大違法，違反法律保留，違法準用都更，以及違反平等原則，並強調京華城案的容積獎勵，欠缺法律授權依據，涉及圖利單一地主。

檢方還指出柯文哲並非都不知情，質疑他明知違法仍然放行，柯文哲忍不住反駁都在亂說，被審判長制止，檢方則激動表示，柯文哲曾說檢察官邪惡，但他認真工作追求公平正義，認為檢辯有不同立場但不應該妖魔化彼此。

檢方也拿出工作簿簡訊等證據，比對證人證詞，針對圖利貪汙政治獻金部分，將進行為期一天半的論告，最快在16日下午，會由柯文哲等人進行答辯，柯文哲會如何反擊力證自身清白，也成為關注焦點。

