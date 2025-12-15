京華城案辯論 邵琇珮主張「答辯立場不同」聲音影像須去識別化

都委會前執行秘書邵琇珮。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地方法院今（15日）審理京華城、政治獻金等案，傳喚包括民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京等9位被告出庭，先是檢察官預計花一天半時間進行論告，再由被告柯文哲擔任辯論第一棒。而今天開庭時，北市都委會前執秘邵琇珮委任律師主張，因邵的「答辯立場不同」，主張須進行聲音、影像去識別化處理。

由於北院審理京華城、政治獻金等案的言詞辯論及裁判宣示日前獲裁准將於一審宣判後5日內公開播送，至於量刑辯論及被告最後陳述則不會公開播送。邵琇珮委任律師今指出，因邵琇珮的「答辯立場不同」，為避免日後遭有心人士製造、合成不實影像，恐危及生命安全，希望能針對她的部分，進行變聲、變影像的去識別化處理。

審判長江俊彥詢問，是否僅就這週五邵琇珮答辯的方面，但在辯護人陳述部分，有無需要？邵琇珮律師說，邵琇珮非公眾人物，只須就她答辯的部分，其他如今天檢察官論告，她只是坐在旁邊的部分，則不需要特別處理。

江俊彥說，經合議庭評議，針對邵琇珮12月19日答辯程序，准予變聲、變相，可能就是會霧化或加上馬賽克，變聲部分可能就是會處理成聲音變比較細。

另柯文哲委任律師鄭深元表示意見稱，剛審判長諭知依照實施辦法公開播送，限制在檢察官論告、被告答辯、辯護人辯護的範圍，但依刑事訴訟法規定，審判長宣示辯論終結前，被告最後詢問被告有無陳述，也就是被告陳述仍屬於辯論的程序中，這是辯論的一環，應在公開播送範圍內，審判長的諭知已逾越刑訴法規定，辯護人認為應無效。

沈慶京委任律師廖威智則說，就法律做辯論來說，量刑辯論也應在公開播送範圍內。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

