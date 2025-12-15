京華城案連8天辯論！ 檢說一半「柯文哲一行為」遭審判長制止
社會中心／綜合報導
北院審理京華城弊案進入審判尾聲了，今天（15）開始進行連續8天的言詞辯論程序，今、明兩天先由檢察官論告，全程也都有錄影公播，檢察官一開頭就說「清清白白不能只是廉價的口號」，提到2020年柯文哲和沈慶京密會，柯文哲頻頻說「又在亂說」，遭到審判長制止。
前民眾黨主席柯文哲vs.記者：「對辯論有信心嗎？。」
看了鏡頭一眼，沒多說什麼，柯文哲一身西裝筆挺，走進北院，京華城案進入最後尾聲，15號開始進行連續8天的言詞辯論程序，也開始錄影公播，前兩天先由檢察官論告，但檢方說到一半，柯文哲激動插嘴。
京華城案連8天辯論（圖／民視新聞）
休庭時面對記者提問，柯文哲又否認，不過起因是檢方提到他2020年2月在市長室和沈慶京密會，柯文哲忍不住說「又在亂說」，審判長出面制止，要他在被告答辯時間再講，資深媒體人認為柯文哲這舉動很不聰明。
這次在庭上，檢方直言「清清白白不能只是廉價的口號」，隨後便引用知名著作「動物農莊」來比喻本案，「某些動物比其他動物更平等，京華城比其他都市計畫案更平等」。甚至哽咽說到「柯文哲之前說檢方邪惡，以害人為目的，但我對這工作有理想，希望追求公平正義」，強調政治歸政治、法律歸法律，不應妖魔化彼此。」
京華城案連8天辯論（圖／民視新聞）
議員痛批柯文哲不認罪之外，還拿公播做政治操作，16號就換柯文哲辯論，會怎麼替自己辯護也成為矚目焦點。
原文出處：京華城案連8天辯論！ 檢說一半「柯文哲一行為」遭制止 媒體人：很不聰明
