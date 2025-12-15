社會中心／綜合報導

北院審理京華城弊案進入審判尾聲了，今天（15）開始將進行連續8天的言詞辯論程序，今、明兩天先由檢察官論告，全程也都有錄影公播，柯文哲一早走進法庭，微笑揮手，看上去心情很放鬆。檢察官一開頭就說「清清白白不能只是廉價的口號」，也再次強調「柯文哲無論是對金流或是指示，都說不知道帶過。」

面帶微笑、向支持者揮手致意，柯文哲一身西裝筆挺，走進北院。

沈慶京拄著拐杖走進北院，相較過去在輪椅上，顯得神采奕奕。京華城案進入最後委生，15號開始將進行連續8天的言詞辯論程序，也開始錄影公播，其中邵琇珮要求變聲變相。這次除了李文娟、端木正，其餘9名被告通通到庭，前面先由檢察官論告，檢察官15號早上針對圖利說明，下午講收賄部分，16號柯文哲才會開始論告。

京華城案連8天辯論！ 檢：清清白白不能只是廉價口號

京華城弊案今起連8天辯論（圖／民視新聞）









檢察官一開頭就說，沈慶京為了使得京華城取得最多容積率，最後找上要選舉的柯文哲，容積率560變到672，柯文哲一放，讓京華城獲得百億不法利益，清清白白不能只是廉價的口號，也說我們都希望柯文哲沒收錢，但經過一年的審理，無論是對金流或是指示，都說不知道帶過，必須相信柯文哲有護航京華城。





律師分析柯文哲還是會維持無罪答辯，最終結果就看法官怎麼認定。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

