京華城案進入「最後階段」 今傳喚柯文哲等11名被告

台北市 / 綜合報導

京華城案從今(11)日起，一連10個上班日，全天候密集開庭審理，連兩天將進行證據提示，共超過2百宗的卷證，更傳喚全數11名被告出庭，民眾黨前主席柯文哲在法庭上，先點名前台北市副市長林欽榮及前北市府秘書長蘇麗瓊，認為2人是可疑證人，律師則針對當初記載小沈1500的工作簿，提出不具備證據能力，不過檢方回應，蘇麗瓊與柯文哲共事3年，依親身經歷去作證，工作簿則在之前的偵查庭及聲押庭就已經提示過，證據效力與製作鑑識報告無關。

身穿黑色西裝外套招牌高腰褲，前民眾黨主席柯文哲，時隔一個多月再度現身北院，11日京華城案進入11名被告全數到庭，將展開整整10天密集「言詞辯論」階段，前民眾黨主席柯文哲說：「今天這個法庭直播變成了事後的紀錄片，你知道，我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出。」檢辯雙方先對，法庭直播展開激辯，共計超過200多宗卷證的，提示證據。

柯文哲首先點名，前台北市副市長林欽榮，前北市府秘書長蘇麗瓊，認為兩人作證時充滿仇恨，林欽榮出庭後就回高雄修改細則，蘇麗瓊證述中顯露大量情緒性評價，認為2人是可疑證人，批評除了這2人所有公務員都說合法，且要告也是告都委會怎麼會告柯文哲，遭法官提醒超過公訴證據範圍。

記者VS.威京集團主席沈慶京說：「(對於法庭中開直播有沒有什麼話想要說)，贊成啊。」久違出庭已經能自己走進法院，被告沈慶京出現的小沈1500檔案，檢辯雙方也進行激辯，列舉三點點名小沈1500的行動硬碟，不具證據效力，包括扣押到製檔有12天空窗期，且製檔前就有媒體報導工作簿內容，證據可能受汙染，加上內有3比記載不時，批檢忽略對被告有利事證。

檢方則回應，工作簿檔案在偵查庭.，聲押庭上就提示過，與製作鑑識報告無關，柯，而被點名的林欽榮則發出聲明，認為柯文哲誣指內容充滿情緒用語，予以嚴正駁斥也將採取法律行動，超過3400多項證據將在法庭上提示，檢辯攻防不斷就看法院如何判定。

