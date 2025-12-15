京華城案開庭柯文哲插嘴「亂說」被制止 檢察官真心話大爆發

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，15日開庭正式進入言詞辯論階段。此次開庭為檢察官先行論告，柯文哲等被告要發言，需待16日下午。截至下午3點為止，檢方針對柯文哲等人涉嫌圖利京華城部分論告，一度柯文哲忍不住說了句「都在亂說」隨即被法官制止。對於柯文哲在先前開庭時不斷痛罵檢察官，檢察官這次也一一反駁，強調政治歸政治、法律歸法律，法庭內每一個人都在做好自己份內工作，不應妖魔化彼此。

廣告 廣告

15日上午檢察官論告部分主要針對京華城案圖利罪。檢方一一指出柯文哲並非對於京華城案都不知情，且是明顯知道違法卻仍放行。都發局曾提出不同意送研議、送研議恐圖利的意見，專家學者會議結果，多名專家也都表示反對，相關資料都送到柯文哲的市長辦公桌上，不可能不知情，但柯文哲仍裁示「送研議」，形同為京華城開後門。

似乎相當不滿檢方強調「明知違法仍放行」，柯文哲忍不住出聲抱怨「亂說！又在亂說！」隨即被檢方制止。但柯文哲似乎還想說下去，也立即被審判長制止，並要求柯文哲必須遵守訴訟程序。

先前開庭，柯文哲便多次在庭訊結束前的最後陳述，大批檢察官破壞司法公信、為政治目的羅織罪名，檢方大多不願正面回應。不過此次正式言詞辯論，檢察官不再沈默。

檢察官表示，這一年來的開庭「我自己也成長不少」，柯文哲說過「檢察官是邪惡的」，但他自認自己認真對待這一份工作，對於檢察官這份工作是有理想的，偵辦案件過程中，看過的眼淚絕對不下任何人，但堅持就是做好工作。他同意受命法官曾說的「這個法庭內每個人都是努力在做好自己的工作」，實在不應妖魔化彼此。

檢察官強調「我們不是笑罵由人，政治歸政治、法律歸法律」，柯文哲曾說「10年後大家會怎麼看這個案子」，但他們（檢察官）擔心的不是10年後，是此時此刻如何不要再有下一個京華城。

更多三立新聞網報導

柯文哲聲請法庭直播！ 高等法院駁回

柯文哲案3400項證據全提示完畢 柯嘆黃國昌別再吹牛

起訴柯文哲關鍵「小沈1500」硬碟被指有重大瑕疵 律師：恐遭污染被修改

柯文哲出庭再批檢察官搞垮公務員 點名2個可疑證人

