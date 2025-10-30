京華城案開庭！吳順民否認被派當應曉薇顧問 薪水是賄款「大錯特錯」

記者楊佩琪／台北報導

▲京華城案開庭，傳喚應曉薇的顧問吳順民作證。（資料照／記者楊佩琪攝）

台北地方法院審理京華城案，30日上午傳喚台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證。針對檢方起訴他雖是應曉薇的顧問，薪資卻由威京集團支付，涉嫌收賄協助應曉薇推動京華城取得違法容積獎勵，吳順民反駁，認為檢察官根本大錯特錯。

吳順民表示，他自北市府退休後，便在友人介紹下，擔任兆欣化工顧問，並領取薪資。在應曉薇服務處當顧問，則為無給職，僅提供意見，應曉薇會找他也是因為他對於都市計畫、都更案等領域相當熟悉。

雖然當時他曾告訴應曉薇自己是兆欣化工的有給職顧問，但應曉薇沒有特別反應，他也不確定應曉薇是否記得此事，而他其實也沒有義務要告知應曉薇。

吳順民表示，他替應曉薇辦理過200場陳情案的協調會，除了京華城案，還有很多其他案件，並非如檢方起訴所稱，他擔任應曉薇的顧問，是威京集團主席沈慶京安排讓應曉薇可以少付員工薪資。何況他在兆欣的顧問職，每月都還要繳所得稅、二代健保，當時京華城案都還在處理392％、560％容積率部分，與12萬284平方公尺樓地板面積無關。

吳順民也證實曾與應曉薇到時任副市長的彭振聲的辦公室拜會，沈慶京不在場，拜會也只是告知陳情案，應曉薇當時也沒有對公務員有任何不禮貌的行為。

吳順民強調，他並非沈慶京派到應曉薇身邊的顧問，檢方起訴指他的薪資是賄款，顯然大錯特錯。

