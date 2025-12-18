民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導

民眾黨前主席柯文哲，擔任台北市長期間涉陷入京華城弊案，台北地檢署去年（2024）12月宣布偵結後，依收賄、圖利等罪起訴對方並求處28年6月有期徒刑，台北地院今年（2025）正式審理，現在則進入言詞辯論階段；柯文哲今（18）日也被北院傳喚說明，只見他上午抵達北院，有一名女性支持者向其擁抱，甚至還用兩手摸著柯文哲的臉頰，心情相當激動，相關畫面也隨之曝光。

柯文哲今日上午被傳換北院開庭，將進行第四日的京華城弊案言詞辯論；正當同案被告的國民黨台北市議員應曉薇，在女兒應佳妤陪同下前往北院後，柯文哲沒多久就抵達現場，並獲得不少支持者歡呼聲。

廣告 廣告

快新聞／京華城案柯文哲開庭！女支持者激動擁抱、摸臉頰畫面曝光

女性支持者擁抱柯文哲。（圖／民視新聞）

值得注意的是，只見他進入北院室內時，有一位女性支持者相當激動喊著「阿北、阿北」，不僅向柯文哲擁抱外，更雙手摸著柯文哲的臉頰，最後更緊握柯文哲的手；柯文哲向其示意表達謝意後，就直接走上北院二樓。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／京華城案開庭！女支持者激動高喊「阿北」摸臉頰畫面曝

更多民視新聞報導

上週才閃辭台南消防局長！李明峯昨晚驚傳受傷送醫

被酸不面對直播主踢館 沈伯洋回擊：立院才是真正該辯論的地方

中國太跋扈！國防部偵獲48機艦擾台 26架次逾越海峽中線

