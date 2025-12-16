京華城案開庭 柯文哲嗆檢講故事 不查證就抹黑

台北地院16日審理京華城案進行最後辯論程序，民眾黨前主席柯文哲出庭後，離開法院向民眾揮手。（郭吉銓攝）

台北地方法院審理京華城案，16日繼續開庭審理，檢方連續兩日論告，指控前民眾黨主席柯文哲等人涉嫌貪汙。柯答辯時，反指檢察官不查證就抹黑他，並再次點名「台北地檢署勾結《鏡新聞》，黨檢媒一體、重創司法」，他談到羈押1年期間，父親死亡時自己還在被告席上，一度傷心哽咽。庭末，柯說要勉勵自己跟大家共同維持司法獨立。

柯文哲離開法院時說，「法庭上是講證據，如果有證據拿出來就好，何必花2天去講一個故事，講完也不能證明什麼？」在被問到「高虹安二審改判無罪會對自己比較有信心嗎？」他輕笑一聲便上車離開。

公訴檢察官16日論告指控，柯文哲的工作簿Excel檔以月為單位記帳，其中記載的「小沈1500」是發生在民國111年9月至11月，這期間發生沈慶京酬謝幫忙、京華城取得建照、柯去工地剪綵；沈提款後支付柯1500萬元，「帳冊就是金流證據，柯不要自欺欺人」。

柯文哲對於檢方連2天對他的指控一一反擊。他說審查京華城案的都委會是獨立機關，檢方事後認為京華城案有問題，不去追究都委會，反而追殺柯文哲。他要提醒，檢察官不是網軍、不是側翼。讓司法歸司法、政治歸政治也不是什麼問題；問題是有人利用司法、行政優勢羅織罪名，他批評偵查檢察官林俊言以預設立場辦案，「先射箭再畫靶」，用惡意連結把不利的事往他身上堆，欲加之罪何患無辭，刻意忽略對他有利的事證。

柯文哲慷慨激昂講了超過半小時後，由他的律師鄭深元接續答辯，主張京華城的20％容積率獎勵合法，柯文哲也沒有指示要求審查案一定要過，律師今（17）日將針對檢方其他指控繼續答辯。