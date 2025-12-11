京華城案開庭 柯文哲：為台灣的公平正義奮戰到底

（中央社記者林長順台北11日電）台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今天將進行「提示證據」程序，前台北市長柯文哲開庭前受訪說，會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的公平正義奮戰到底。

柯文哲表示，今天是司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，也關係到台北市市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

他認為，司法是國家最後一道防線，唯一的目的在維持社會的公平正義，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是不可以勾結媒體成為政治的打手，變成迫害人民的工具。

他說，他相信大罷免大失敗32比0，台北地檢署檢察官絕對是重要的因素。

柯文哲表示，本來今天可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，他希望法庭直播，讓社會大眾知道到底發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」即使如此，他會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的公平正義奮戰到底。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天、明天進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見。包括柯文哲等11名被告及辯護人全數到庭。

依照程序，審判長在法庭上將本案人證、物證、書證等證物當庭提示給柯文哲等當事人、辯護人辨認，詢問當事人意見。合議庭完成「提示證據」後，預計15日起進行言詞辯論。

此外，柯文哲聲請京華城案言詞辯論及裁判宣示應公開播送，不服北院日前裁准為裁判宣示或公告後5日內公開播送，提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送，目前正由高院審理中。（編輯：李淑華）1141211