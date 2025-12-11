京華城案開庭 柯文哲：為台灣的公平正義奮戰到底

台北地方法院今天進行「提示證據」程序，柯文哲開庭前受訪說會在法庭上為自己的清白。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲捲入京華城與政治獻金等案，台北地方法院今天進行「提示證據」程序，柯文哲開庭前受訪說會在法庭上為自己的清白，以及台灣的公平正義奮戰到底，柯文哲還批評院檢連法庭都不敢直播，到底在怕什麼。

支持者：「阿北加油，阿北加油。」上午九點27分柯文哲在律師陪同下到台北地院開庭，面對支持者熱情聲援，柯文哲受訪時一開頭就批評司法審判。

民眾黨前主席柯文哲：「司法不可以變成為當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，變成破壞人民的工具。」

他還強調他內心坦蕩，還是希望法庭能直播。民眾黨前主柯文哲：「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，結果你們到底在怕什麼，你們有什麼不敢讓人知道的。」

柯文哲抨擊大罷免大失敗32比0，台北地檢署檢察官絕對是重要的因素，所以會在法庭上為自己清白，還有公務員的尊嚴，以及台灣社會的公平正義奮戰到底。

