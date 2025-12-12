即時中心／林韋慈報導

曾任民眾黨主席柯文哲貼身祕書、同時也是柯案關鍵人物之一的「橘子」許芷瑜，至今行蹤成謎，日前更遭法務部調查局列入通緝名單。今（12）日，柯文哲夫人陳佩琪在臉書發文，除再度強調自己與民進黨「不共戴天」外，也首次談及橘子遲遲未返台的原因，直言：「網軍一直喊橘子、橘子的，換作是我，我也不敢回來啊。」





陳佩琪回顧，去年8月30日柯文哲遭帶往偵訊室，連續數日接受調查。當時檢方由林俊言詢問京華城案，卻「問不出所以然」，接著換唐仲慶出場，改以政治獻金案為主軸。陳佩琪引用柯文哲當時的說法指稱：「候選人行程這麼滿，申報當然是委託會計師處理，難道帳目要候選人一筆筆自己對嗎？」

陳佩琪感慨法官黑箱，並再度批評民進黨操控司法，「有什麼樣的老闆， 底下就會出現什麼樣的人」， 人想升官沒錯，操控你生殺大權的老闆是怎樣的人，底下的人就知道要怎麼表現去迎合老闆的喜好，如此老闆才會投來關愛的眼神。

談及去年九月的社會氛圍，陳佩琪罕見提到橘子，指出當時網軍不斷點名，「這要是我，我也不敢回來」。她並以李文宗為例表示，只因一則「表達感謝的簡訊」，就被羈押 11 個月並被裁定 2000 萬保釋金，反問：「請問你是橘子，你敢回來嗎？」



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／京華城案開庭！「橘子」許芷瑜仍神隱 陳佩琪表態了

