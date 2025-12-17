京華城案開庭！「阿北騙錢」嗆聲惹怒小草 警方緊急架離

民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。今（17）日開庭時，法院外仍聚集不少小草高喊「阿北加油」，但也有陳抗男子高喊，「阿北騙錢」，一度與柯文哲支持者對槓，氣氛劍拔弩張，員警見狀也趕緊將人架離。





北院今日持續針對京華城案、政治獻金案，進行最終言詞辯論程序，柯文哲稍早穿著一身米灰色格子西裝、黑色長褲現身開庭，現場的小草相當振奮，不斷高喊「阿北加油」，而面對記者喊話「高虹安的判決您怎麼看？」、「會不會覺得很委屈」等問題，他皆並未多做回應，在完成安檢程序後便直接上樓。

沈慶京到庭時，一旁有民眾高喊，「小沈你好帥」，也有不少支持者握拳替他加油；拄著拐杖、穿著毛衣與西裝外套的他看來氣色不錯，面露微笑進入北院；而應曉薇則在大女兒應佳妤的陪同下現身。

威京集團主席沈慶京到庭。（圖／民視新聞）

不過，法院外一度爆發插曲，一名戴著帽子、黑色墨鏡的中年男子，嘴裡不斷高喊「司法不公、阿北騙錢」，現場小草則不滿回嗆，「司法不公，還我阿北、柯文哲清清白白」；員警見狀也全程戒備，將陳抗男子與小草分開，避免衝突進一步擴大。

國民黨台北市議員應曉薇在大女兒應佳妤（右）的陪同下到庭。（圖／民視新聞）

但這名男子向警方強調，他只有一個人，員警是在怕什麼？自己有涉嫌違反《集遊法》嗎？反倒是對方才有違反相關法令的疑慮，應該叫他們「就地解散」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

