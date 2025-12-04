京華城案關說柯文哲簡訊曝光 官員把關險遭拔官

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲弊案，下週將進行最終辯論。（鏡報董孟航）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲弊案，下週將進行最終辯論，威京集團主席沈慶京2021年8月便當會前關說柯文哲的簡訊也隨之曝光，最新卷證顯示，時任都委會執行祕書劉秀玲因堅持依法審查把關不放水，沈慶京急向柯文哲討30分鐘說明，劉竟遭點名告狀要求將她「拔掉」，同僚更警告劉恐有「血光之災」。此最新卷證還原了京華城容積率獎勵案背後，財團老闆沈慶京如何直通市長柯文哲，並透過「雙管齊下」的手段，要聯手掃除反對意見的內幕。

「市長，很抱歉疫情期間公務繁忙向您報告：京華城案自109年12月16日公展完成後，嗣110年3月至7月成立專案小組就容積獎勵項目細化討論，就我方提出韌性城市、智慧城市、宜居城市（合計貢獻獎勵20%）及退縮建築、公園認養整改、周邊人行道改善與保水基地所需成本已逾數十億元，我方配合專案小組要求再捐贈800平方公尺，作為公益或產業性服務空間等（符合土管80-1及80-2精神），且多數委員皆抱持樂觀其成的態度。

然都委會劉秀玲執秘，多次凌駕專案小組與都發局，要求引用土管80-2條例，除法令規定無法執行外，亦影響專案小組及悖離原公展內容，恐再次影響未來都委會審議大會之議題聚焦。

基於時間緊迫，懇請市長撥冗30分鐘，親自向您實質說明，以利加速帶動台北城市發展，共創雙贏新局勢。小沈」

這簡訊是因2021年7月中旬。當時京華城案正處於專案小組討論容積獎勵公益性與對價性的關鍵時刻，都委會執行祕書劉秀玲因多次在會議中表達反對意見，認為京華城案應適用要回饋7成獲利給市府的「土管條例第80之2條」。而非讓不屬於都更案的京華城適用都更相關容獎規定創設韌性城市、智慧城市、宜居城市的20%容積獎勵，當時劉秀玲的主張把關不利京華城，沈慶京於是發訊息給市長室向柯文哲告狀，並透過應曉薇運作。

隨後時任都發局局長祕書王金棠當時曾私下約談劉秀玲，劈頭就問她最近會不會有「血光之災」。面對劉秀玲的錯愕，王金棠才透露，應曉薇議員因為不滿她對京華城案的意見，已經向市長室告狀。當時王向劉表示，應曉薇不僅要求柯文哲親自出面，更語出驚人地表示「最好把劉秀玲拔掉」，試圖透過政治施壓將這位堅持法規為台北市民權益把關的阻礙者調離現職。

這簡訊源於2021年7月13日下午，威京集團內部正如火如荼地策劃一場直接針對柯文哲的關說遊說行動。沈慶京的員工張嘉文從當日下午3時許開始，便密集撰擬多個版本的請託簡訊。這些草稿經過反覆修訂，內容都將矛頭指向劉秀玲，指責她「多次凌駕專案小組與都發局」，並抱怨她引用的法規導致威京集團無法執行。

在這些要傳送給柯文哲的簡訊草稿中，沈慶京方面詳細列舉了威京集團提出的韌性城市、智慧城市等貢獻獎勵項目，更以「時間緊迫」為由，懇請市長柯文哲在百忙之中「撥冗30分鐘」，由沈慶京親自向市長作實質說明，以「加速帶動台北城市發展」。這則經過多簽修飾、署名「小沈」的訊息，最終由張嘉文傳送給替沈慶京保管手機的司機，確認由沈慶京本人閱覽後，發送至市長室給柯文哲。

就在沈慶京發出「討要30分鐘」簡訊的隔天，即2021年7月14日下午，這股來自威京集團的壓力立刻轉化為市府內部的具體行政指令。市長室秘書李旻蔚將這則請託訊息的內容，轉達給都發局局長祕書王金棠，王金棠隨即轉達給當事人劉秀玲。

沈慶京對京華城案的抱怨不僅成功直達天聽，更在短短24小時內，由柯文哲的幕僚轉化為對基層官員的實質壓力。沈慶京當時採取「雙管齊下」的模式：一方面親自傳訊柯文哲要求見面並指責官員，另一方面透過應曉薇在議會端施壓要求「拔官」，兩者密切配合，要掃除都委會幕僚對於京華城案對價性存疑的雜音，替後續違法的容積獎勵審議鋪平道路。

