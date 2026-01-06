京華城案 北院延長邵琇珮、黃景茂限制出境出海

（中央社記者謝君臨台北6日電）北院審理京華城案、前台北市長柯文哲政治獻金案，將於今年3月26日宣判。由於同案被告邵琇珮、黃景茂限制出境、出海期間將屆滿，北院日前裁定2人延長限制出境、出海8月。

根據台北地方法院裁定，合議庭審核相關卷證並給予陳述意見機會後，認為邵琇珮、黃景茂涉犯圖利罪犯罪嫌疑重大，倘若日後為有罪判決，仍有一定刑期，難排除有逃脫追訴的可能，足認有逃亡之虞。

裁定提到，合議庭依比例原則權衡後，認定前台北市都委會執行秘書邵琇珮、前都發局長黃景茂均有繼續限制出境、出海必要，於去年12月30日裁定2人分別自1月3日起、1月14日起，延長限制出境、出海8月。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，113年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院於114年12月24日全案辯論終結，定3月26日下午2時30分宣判。（編輯：蕭博文）1150106