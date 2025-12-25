京華城案》威京集團滲透都委會 找委員溝通後大讚「很幫忙」

〔記者陳彩玲／台北報導〕前台北市長柯文哲辯稱，京華城案透過都委會審議的容積獎勵與流程「全都合法」。事實上，柯市府和都委會早就被威京集團滲透，2021年都委會783次會議決議通過容獎案時，威京集團都市計畫顧問、鼎越開發公司董事林青，傳訊告訴威京集團主席沈慶京，「已溝通過的委員馮正民、黃台生、郭瓊瑩、何方子、許阿雪等人很幫忙」。

2021年9月9日都委會783次會議，決議通過京華城容積獎勵案，林青遂傳訊給沈慶京，「報告主席：恭喜您～今天下午都委會783次會議，有關審議京華城案已順利通過，顯示已溝通過的馮正民、黃台生、郭瓊瑩、何方子、許阿雪等都委會委員，以及劉銘龍局長、林崇傑局長等人均很幫忙。」

林青最後更交付，「爾後京華城請照案，將經台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議，且也涉及、影響公司的權益。建議與北市府都設委員的溝通，宜及早準備。職林青敬呈。」

據了解，林青大有來頭，從內政部營建署國家公園管理處退休，具都市計畫專業背景，曾2次公費去美國進修，退休後在威京集團負責都市計畫、土地開發的法律意見，與許多都委會委員均有淵源，其中委員劉玉山是他在中興大學都市計劃研究所的學長、委員馮正民是其學弟，委員徐國城則是他的學生。

林青去年被傳喚時，坦承2020年10月間，曾與劉玉山聚餐，有聊到京華城案，在783次會議前，也有找黃台生、馮正民、郭瓊瑩碰面，說明回復12萬平方公尺樓地板面積、容積率560%，是內政部主要核定計畫賦予的權益，並爭取支持。

柯文哲雖在辯論時稱，「京華城案透過都委會審議的容積獎勵與流程全都合法」一說，但備受外界質疑。

不僅如此，威京集團密集關切京華城案，早就有跡可循，本報先前揭露，2020年11月柯文哲親自簽核京華城都市變更計畫公告，時任北市府副秘書長李得全曾將公文退還都發局，認為京華城「應依土管條例規定才有一致性」。沒想到，威京集團法務經理陳俊源竟精準掌握此情，立馬向上級長官通報「副秘書長好像有看法」。

後來公文經呈疏通，陳俊源也第一時間得知，再度回報「副秘書長不瞭解案情，案件繼續向上簽核，問題已經解決。」京華城案相關簽呈，威京集團均能掌握，讓公務員相當困擾。

