京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭

台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京都9名被告到庭，首日由檢察官對京華城案涉及貪污部分進行全天論告，接下來再由被告與辯護律師依序答辯。合議庭也同步啟動庭訊「錄音錄影公開播送」，並預留本月26日至31日共4個工作天作為備用庭期。

台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段。（圖／柯文哲臉書）

合議庭上周已完成辯論前的提示證據程序，並依案情分為大、中、小三個部分，其中最核心的就是京華城案的貪污指控。檢方預估相關論告至少需1個全天，說明柯文哲等人被控涉及圖利、收賄等貪污情節；明（16）日起，才會輪到柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民與應曉薇等5名被告及律師展開答辯。

依照最新審理規劃，柯文哲等5人涉及京華城案的貪污部分，預計於本周四（18）日完成答辯；隔天（19）日，則由彭振聲、黃景茂與邵琇珮等人答辯，焦點轉向北市府都發局及都委會官員被控圖利的相關情節。

至於外界關注的公開播送範圍，法院說明，錄製內容僅限檢方論告與被告、律師答辯，不包含量刑與沒收辯論。柯文哲與沈慶京先前爭取全程Live直播，並要求最後陳述入鏡，皆已遭高院及合議庭駁回。

