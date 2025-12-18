京華城案一審 明年3月26日宣判

台北地院審理京華城案18日進行言詞辯論程序，傳訊民眾黨前主席柯文哲（後）等人出庭，彰化縣議員張雪如（前）上前握手、搓臉送暖。（郭吉銓攝）

京華城案一審宣判日出爐。台北地院18日繼續開庭審理，檢方起訴的11名被告中有2人已辯論終結，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民都做無罪答辯，吳還悲傷哽咽地說，被人格抹黑、毀一生名譽，請法官還他清白，庭末，審判長諭知，柯文哲24日進行量刑辯論及最後陳述後全案辯結，定明年3月26日下午2點半宣判，這件備受矚目的官司一審判決結果即將揭曉。

柯文哲昨離開法院時說，「今天是難過的一天，等於受害者每一個都在講他的故事，我聽了實在很難過」。柯還說「台灣民主化30年，不應該這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。」

北院昨由威京集團主席沈慶京的律師進行答辯，沈的律師徐履冰說，京華城案的偵辦，是「民進黨想打倒柯文哲，並收回小草的選票」，一堆偏綠媒體與名嘴的攻擊，是大家看到的真實怪現象，在這種社會氛圍下，檢方取證草率、洩漏偵查中祕密，破壞司法的公信力。

沈的另名律師蘇振文說，偵辦檢察官當時視察戒護病房時，沈慶京被用手銬、腳鐐、鐵鍊鍊在病床上，檢察官還說沈身體會垮、公司會倒、官司會纏身，拿出減刑文件企圖逼沈慶京就範，他看到沈像「畜牲」一樣被綁在病床上，他說沈受非人道的待遇。

張志澄最後陳述時說，他是普通百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨的人，210萬元的政治獻金，是前長官要他找人去捐的並不是賄款，請法官判他無罪；吳順民說，檢方起訴他共同收賄罪，是莫須有指控，對他影響重大，毀他一生名譽，希望法官還他清白。

雖然張、吳的部分已辯論終結，但全案尚未辯論完畢，其他9名被告今（19）日起繼續開庭，最受關注的柯文哲將在24日被傳訊到法庭，進行科刑調查、量刑辯論及最後陳述，全案屆時將辯論終結，但仍預留26日預備庭期。