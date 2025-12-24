京華城案「審364天」今辯結！柯文哲明年3/26到庭聽判 最後仍笑賴清德這事

京華城案一審辯論終結，柯文哲於庭後受訪時感嘆，一年半以來讓家人同事都受盡委屈。白廷奕攝



台北地院審理京華城案近一年，今（12/24）日終於全數辯結，柯文哲最後陳述語氣平淡，強調本案一定會成為歷史事件，承諾未來會努力「維持司法獨立，不再做政治工具」。庭後，他感慨一年半以來讓家人同事都受盡委屈，嚴肅指責少數司法人員破壞台灣司法信任，還點名總統賴清德，笑他快變明朝「崇禎皇帝」。合議庭諭知全案於明年3/26下午2點半宣判，審判長命柯文哲、應曉薇、沈慶京到庭聽判。

台北地檢署去年12月26日起訴柯文哲，合議庭於今日辯論終結，換算起來時間剛好364天。柯文哲作最後陳述時，依然「老生常談」，感慨本案傷害司法信任太深，因為「動作太多了」。他也笑共同被告應曉薇，說「她一定在想京華城10幾年都沒事，怎麼到今天突然有事？我老實告訴你，因為我現在才選總統。」

京華城案一審辯論終結，應曉薇與女兒應佳妤一同步出北院。白廷奕攝

柯文哲庭後受訪表示，過去整整一年半，讓他個人、家人、民眾黨和同仁都受盡折磨。他要感謝法官耐心聆聽被告及證人的意見，唯獨可惜沒有法庭直播，不過錄影未來還會公諸於世，讓台灣社會有機會瞭解案件全貌。「在這一年半當中，我內心最難過的是什麼？其實大家都知道，目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多無辜的人。」

柯文哲再度強調，台灣司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義，以及保障人民權利，絕不能變成政治工具。他坦言，在這一年半所接觸到的絕大多數司法人員都很奉公守法、認真工作，只有少數幾個檢察官有問題，卻摧毀台灣司法信任度。「這叫作1、2顆老鼠屎，就搞壞一鍋粥。」

京華城案一審辯論終結，沈慶京微笑步出北院。白廷奕攝

柯文哲感概，公務員是依法行政，流程也全部都走完，事後司法機關卻突然認定違法，「將來這樣公務員要怎麼做事？」他指出，去年監察院糾正京華城案，北市府回文認定合法，卻稱以後都不受理根據《都市計畫法》第24條申請的容積獎勵案。柯文哲批評，「我認為這就是因噎廢食！」他直言，若不能勇於任事，台北將來也不會有「第二個輝達」。

柯文哲表示，台灣已經民主化30多年，不應再出現押人取供、羅織罪名、脅迫證人等狀況。柯文哲點名總統賴清德，說他自清「沒有干預司法」，卻讓少數司法人員「胡搞瞎搞」，就應當負責。「台北地檢署勾結《鏡新聞（應為《鏡週刊》）淪為政治打手，這是台灣人民普遍的印象。」柯文哲嘲諷，「人家說你是清德宗，我看你快要變明崇禎皇帝了。」

