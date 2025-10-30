京華城案》張景森談上杉謙信「送鹽於敵」 隔空喊話朝野：尊重對手、鬥爭應光明正大

張景森出庭作證後寫到，柯文哲應該獲得基本的尊重，讓他在事實的基礎上，受公平的法律審查。這才是民主法治社會的武士道。（攝影／蕭介雲）

前政務委員張景森28日以證人身分出席京華城，媒體報導他的證詞有利於柯文哲，隔天，他在臉書上寫到，他只關心「圖利罪」這一條，柯文哲該獲得基本的尊重，在事實基礎上，受公平的法律審查，「這才是民主法治社會的武士道，這也是小弟期待的政治文化。」

張景森呼籲，政治鬥爭應該光明正大

之後，他繼續發表看法，以上杉謙信「送鹽於敵」的武士道精神呼籲朝野都應該養成尊重對手的文化，學會光明正大的政治競爭，而不是你死我活的仇恨鬥爭。

張景森寫到，日本戰國時代，上杉謙信與武田信玄對陣。有一天探子回報：武田軍因被封鎖糧鹽，士兵與百姓皆患腳氣病，困苦不堪。部下勸謙信趁機出兵。

謙信卻說：「真正的武士，應該在戰場上正面決勝，不應靠斷人糧鹽的卑劣手段取勝」。叫部下運鹽給對方，等對方康復後再決高下，後人稱為「送鹽於敵」。「我認為這才是武士精神！」

連邵琇珮也被起訴，讓他感慨萬千

他解釋，於私，這一條圖利罪不只涉及柯文哲，還牽連到許多市府同仁，那些盡忠職守的公務員。其中有的十分優秀的，像邵琇珮，也被一併起訴。「有次林欽榮、林洲民和我見面，大家談到她的狀況，都覺得十分難過不捨。我不能眼睜睜看她跟著柯文哲陪葬。」

於公，張景森說，自己近30年公職生涯主要在土地、都計、建設這些最容易被指控圖利的領域工作。「我是屬於敢說敢為的那種官員，被控圖利30年，最後沒下台、沒被關，只能算是命大，我對圖利罪的感受最為深刻。」

他表示，圖利罪模糊不清，容易被媒體和政客濫用成政治鬥爭。讓行政官員人人自危，無法依法行政，陷入僵屍狀態，只有領薪水時是活的，其餘是死的。

圖利罪模糊不清，容易濫用成政治鬥爭

「這次情形也差不多。」張景森指出，檢察官引用為圖利證據的都市計劃和建築法規，多半只是一般行政規則或行政指導，不能當成圖利罪裡面所謂的「法令」。就算有所違背，也只是行政違失，尚不足構成所謂「違法」，最後法官也不一定會裁定成立。

「但圖利罪的法律偵辦和政治攻防，已經足以讓整個都市計劃體系陷入恐慌而癱瘓。我的專業不容許我沉默。」

第三點，他表示，在政治上，「我的證詞是不是對柯文哲有利，這根本不是我會去考慮的問題。如果因爲對柯文哲有利，就故意隱瞞、忽略、不說，或者因爲對柯文哲不利，就刻意誇大、渲染、歪曲，這跟我的良知衝突。」

證詞是否對柯文哲有利，根本不會去考慮

「如果那樣，連我都會討厭變成那麼卑鄙的自己。我不會做那種只有政治沒有良知的人！」張景森強調，在他的價值觀念裡，朝野都應該養成尊重對手的文化，學會光明正大的政治競爭，而不是你死我活的仇恨鬥爭。這是未來台灣在危機時刻還能夠團結的基本條件。

所以他反對政治人物操作暗黑部隊、養狗仔和造謠抹黑的網軍都是不正當的手段，製造台灣無法彌補的分裂。這是台灣未來面對危機時，難以團結的禍根。他並以日本戰國時代上杉謙信「送鹽於敵」的故事意寓朝野。

最後張景森呼籲，「柯文哲應該獲得基本的尊重，讓他在事實的基礎上，受公平的法律審查。這才是民主法治社會的武士道，這也是小弟所期待的政治文化。」

