京華城案》李文宗自豪北捷反恐政績 懇求法官判無罪：讓我回家陪孫子

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等11人涉京華城等案，今天針對侵占政治獻金、背信等罪，傳喚柯文哲、眾望基金會董事長李文宗(見圖)、木可公司負責人李文娟進行辯論。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城等弊案，柯文哲50年老友、眾望基金會董事長李文宗到庭陳述意見，庭訊自上午一路進行至傍晚6時10分許，近一整天。曾遭羈押長達1年的李文宗，除為案件辯白外，亦在庭上細數自己過往政績，強調過去任職北市府期間推動捷運反恐、防暴與公益措施，「本著服務人民的心從政，這一生無怨無悔」，懇請法官判決無罪，讓他能回歸家庭、陪伴剛出生的孫子。

李文宗表示，案件發生以來，他從未批判檢調「放話媒體」，但令他感到心痛的是，相關報導多依循檢方說法，形同對被告進行人格摧毀。他強調，自己與許芷瑜並不熟識，檢察官卻以雙方關係密切、恐有串證之虞為由，作為延長羈押的理由，「根本就是無中生有」。

李文宗也特別感謝辯護律師唐于智一年來的陪伴與鼓勵。他說，唐于智過去曾為敬業的法官，也曾詢問對方，過往法院是否發生過類似情況，得到的回答是「從未」。對此，李文宗感慨，若過去真曾出現這樣的辦案模式，恐怕已造成無數冤獄。

不過，話鋒一轉，李文宗繼下午2點庭訊自述怒轟檢察官林俊言為「高高在上的蝙蝠俠」後，下午4點仍不忘再度點名林俊言，「在林俊言主導下的辦案模式，實在讓我無法苟同；法院是人民最後的希望，但本案帶來的傷痕，我至今仍難以撫平。」

李文宗也自陳過往經歷，他所經營的電商公司每年穩定獲利，案發後仍有多數員工留任，未有1人離職，甚至看到生產線同仁陸續買車、買房，讓他深感欣慰。他表示，當時基於服務人民的初衷，2018年進入台北市政府任職，讓更多市民能搭乘價格親民的公共運輸，也曾為台北捷運帶來「世界前三」的榮耀。

李文宗進一步指出，北捷內的反恐、防暴機制是在他任內建立，劍潭站、士林站設置公益空間，亦是捷運首創的公益措施；他甚至曾帶領捷運同仁前往台東投入公益服務。他感慨地說，這些事情原本選擇低調行事，「我這一生從來沒有遇過壞人，卻參加一次總統大選，就變成這樣。」

最後，李文宗在庭上坦言，他這一生無怨無悔，懇請法官明察秋毫，判決無罪、還他清白，盼他能夠好好陪伴剛出生的孫子。

