京華城案 柯文哲控4人被迫認罪

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，十一日進行「提示證據」程序，前台北市長柯文哲（前右）於開庭前簡短發言。 （中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，十一日進行「提示證據」程序。前台北市長柯文哲在法庭上怒斥「被找麻煩」，並為四名認罪者（朱亞虎、陳俊源、邵琇珮、彭振聲）喊冤，直言「你們真的重創、真的把整個司法在台灣社會的信任全部都摧毀」。

柯文哲開庭前喊為台灣公平正義奮戰到底；庭訊後受訪表示，京華城案不是押人取供，是押人補供；檢方利用搜索票去抄人家，再從手機、電腦裡面編故事。所有被告都否認犯罪，前台北市副市長彭振聲家破人亡，這就是他最難過的地方，其實要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人。

北院昨天進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案二百多卷證據表示意見。包括柯文哲等十一名被告及辯護人全數到庭。

柯文哲昨日的法庭上說，這個案子有「四個認罪的被告、二個可疑的證人」，鼎越開發前董事長朱亞虎涉行賄但不是朱出的錢，朱是被檢察官威嚇到認罪，威京集團法務經理陳俊源不是決定的人、也不是出錢的人，陳第五次出偵查庭會認罪，是為了生活，才會罰錢換緩起訴。

柯說，都委會前執秘邵琇珮很優秀，但檢察官說她有罪，她也不知道自己哪裡做錯了就認罪，邵女是為保住公務員資歷而苟延殘喘；柯說，檢方後來提出資料逼死前副市長彭振聲的妻子，彭也自認沒有犯法。

柯說，司法要找柯文哲的麻煩，認罪的四個人只是為求自保「天啊！台灣的司法怎麼會搞成這樣？」

柯文哲說，還有兩個可疑的證人，一是台北市前副市長林欽榮，直指「林欽榮在法庭作證說謊！」另一個證人是台北市政府前秘書長蘇麗瓊，蘇沒有能力也看不懂容積率，更不可能了解監察院的糾正案，指蘇、林兩人都有特定的政治立場。

此外，柯文哲聲請京華城案言詞辯論及裁判宣示應公開播送，不服北院日前裁准為裁判宣示或公告後五日內公開播送，十日提起抗告，高院於十一日完成分案。同案被告威京集團主席沈慶京、會計師端木正，也提出抗告。