京華城案 柯文哲痛批 司法勾結特定媒體

北院審理京華城等案，11日開庭提示證據，柯文哲等11名被告全員到齊。（陳君瑋攝）

京華城案，台北地院11日進行證據提示，前台北市長柯文哲法庭上痛批「台北地檢署不敢辦《鏡新聞》，司法勾結特定媒體淪為政治打手」，他說，北檢押人取供，現在的司法比「小英時代」更糟糕。全案11名起訴被告，除了前北市副市長彭振聲、前北市都發局總工程司邵琇珮認罪，柯等9人都否認犯罪，15日起開始辯論，由檢方進行論告。

柯聲請法庭直播部分，合議庭裁准法庭公播，昨當庭與當事人確認後，除已提出抗告的柯文哲、沈慶京及端木正3人，其他人都捨棄抗告，高院昨收到抗告卷後分案，因北院15日開始辯論程序，柯、沈爭取的法庭直播，高院最快今（12）日裁定。

柯昨在法院外有感而發說，「今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關心到我個人，也關心到北市的市政發展，更關心到北市政府公務員的尊嚴。」他還說，司法是國家最後一道防線，唯一的目的就是維持社會的公平正義，應當被人民信任，最重要的司法不可以變成當選者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成破壞人民的工具。

進行證據提示時，柯的律師主張檢方指控柯收賄1500萬元證據來源的扣案A1-37硬碟，蒐證違反數位證據保全程序，無證據能力，但公訴檢察官反駁硬碟內檔案證據是在搜索時發現，具備證據能力。審判長昨整天提示2000多筆證據後，諭知證據調查程序結束，下周進行最後辯論程序。