京華城案 柯文哲：司法不可以變成政治工具

（中央社記者林長順台北18日電）北院審理京華城案，今天諭知被告張志澄、吳順民涉案部分辯結，明年3月26日下午2時宣判。柯文哲受訪表示，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。

柯文哲說，言詞辯論第4天了，今天是他最難過的一天，京華城案是針對柯文哲而來，可是為了傷害柯文哲，傷害太多無辜的人。今天他聽了受害者在講自己的故事，他聽了之後很難過。

他表示，京華城案有人被羈押、有的被起訴，不要說這些折磨，請律師也要錢。他聽到威京集團主席沈慶京生病被送到部立台北醫院，被鐵鍊綁在床上，檢察官還去逼沈咬出柯文哲。

柯文哲表示，台灣民主化30年不應該這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲及辯護人於16日下午、17日上午答辯；沈慶京昨天下午完成答辯，沈慶京律師今天接續答辯，下午由威京集團財務經理張志澄、應曉薇顧問吳順民及辯護人答辯。

審判長下午分別諭知張志澄、吳順民涉案部分辯論終結，將在明年3月26日下午2時宣判。

北院排定，明天進行前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂、前都委會執行秘書邵琇珮言詞辯論程序。原訂今天下午應曉薇及辯護人答辯部分，移至12月23日下午進行。

李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。（編輯：方沛清）1141218