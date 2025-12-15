京華城案 柯文哲：法庭上應該講事實、講證據

（中央社記者林長順台北15日電）台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今天進行言詞辯論，由公訴檢察官論告。前台北市長柯文哲庭訊後表示，法庭上應該是講事實、講證據，不是利用臆測在編故事。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、前北市都委會執行秘書邵琇珮等被告。

北院排定12月15日至18日進行京華城案涉及貪污部分言詞辯論，先由檢察官論告，再由辯護人及被告辯論，辯論順序依序為柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇。

檢察官上午先就京華城案涉及圖利部分論告，下午就行收賄部分論告，庭訊約在下午5時30分結束，明天上午繼續由檢察官論告行收賄部分。北院排定明天下午由柯文哲等被告及辯護人進行答辯。（編輯：蕭博文）1141215