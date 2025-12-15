京華城案》檢方控知情圖利 柯文哲斥「亂說」遭審判長制止

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

台北地院今（15日）審理京華城、政治獻金等案，檢方先針對前台北市長柯文哲等人涉圖利部分進行論告，並指柯與威京集團主席沈慶京密會，京華城案開始加速取得容積獎勵，雖不少公務員私下抱怨連連、議員也曾提醒，可知柯已明知違背法令。檢方在論告時，柯還忍不住斥「亂說」，遭到審判長制止。

北院今就京華城案、政治獻金案進行言詞辯論，傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、台北市長辦公室前主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、北市都委會前執秘書琇珮等9位被告出庭，3位檢察官林俊廷、廖彥鈞、陳思荔進行論告。

檢方指出，北市府2019年前面對京華城案的多次陳情，但幾乎未同意過，而沈慶京開始對柯文哲發牢騷後，京華城提出的請求幾乎全部都成功，如送研議、請求補助措施、變更細部計劃獲得容獎等。

檢方提到，針對2020年2月20日沈慶京、柯文哲在北市府市長室會面，柯稱當時都是在講五四三，沒提到容積率的事，至於對話多久，他不記得，要看紀錄，市府應該有行事曆，應認同檢方可去調取行事曆確認，結果調行事曆發現，確實當天上午11點有個沈慶京拜會柯文哲的行程，柯之後卻批檢方調行事曆是政治偵防？而沈慶京則說過，確實曾跟柯文哲發過京華城案的「牢騷」。

柯文哲一度忍不住痛批檢方「亂說」，審判長也立刻阻止，並強調別做任何干擾檢察官論告的動作。

檢方直言，假設如柯文哲所說，每個人都用同樣的標準就好，那為什麼京華城的標準跟別人不太一樣？當議員已提醒柯有關京華城案的問題，柯到底有無去確認適法性？若是消極的不作為，也會構成圖利罪。

