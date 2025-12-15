京華城案》檢方論告圖利涉貪 柯文哲批：法庭不應用臆測編故事

民眾黨前黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

台北地院今（15日）審理京華城、政治獻金等案，先由檢察官進行論告，經過一整天開庭後，柯文哲晚間步出北院，簡單發表談話，他表示，「法庭上應該是講事實、講證據，而不是用臆測編故事，就這麼簡單」。

北院今就京華城案、政治獻金案進行言詞辯論，傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、台北市長辦公室前主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、北市都委會前執秘書琇珮等9位被告出庭，3位檢察官林俊廷、廖彥鈞、陳思荔進行論告。

針對外界關注的A1-37隨身硬碟中的「工作簿」Excel檔案，檢察官說明每位姓名、數字、經手人，一筆筆驗證這正是帳冊金流，並指柯文哲曾於偵查中說過，「至少要知道哪些人幫助過我們」，證明「小沈 1500 沈慶京」就是收賄對價。

檢方強調，工作簿記載的金主、金流都是錢，私密性高，只有柯文哲本人才知道工作簿的全部內容，除柯之外，沒有人會知道收款全貌，工作簿帳冊就是證明金流的證據。

今天開庭進行到下午5時半許結束，柯文哲會後步出北院簡單發表談話，他說，法庭上應該是講事實、講證據，而不是用臆測在編故事，就這麼簡單」。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

