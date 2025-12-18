中央社

京華城案 沈慶京北院出庭 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，威京集團主席沈慶京（前）18日上午拄著拐杖出庭。

中央社記者裴禛攝 114年12月18日

京華城案 沈慶京北院出庭 台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，威京 集團主席沈慶京（前）18日上午拄著拐杖出庭。 中央社記者裴禛攝 114年12月18日
京華城案 沈慶京北院出庭 台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，威京 集團主席沈慶京（前）18日上午拄著拐杖出庭。 中央社記者裴禛攝 114年12月18日

其他人也在看

千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。

鏡報 ・ 15 小時前152
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪　高檢署說話了

大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪　高檢署說話了

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前148
台南酒駕奪命風波延燒　鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝

台南酒駕奪命風波延燒　鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝

台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。

鏡報 ・ 1 天前204
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢　童仲彥：關就關了沒事

都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢　童仲彥：關就關了沒事

前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前64
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發

高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發

停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......

風傳媒 ・ 1 天前43
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標

高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......

風傳媒 ・ 17 小時前32
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身　顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身　顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」

鏡新聞 ・ 20 小時前21
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大

停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大

軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......

風傳媒 ・ 23 小時前116
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴

快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...

FTNN新聞網 ・ 1 天前517
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭　被問「高虹安判決」反應曝光

小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭　被問「高虹安判決」反應曝光

民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。

民視 ・ 23 小時前16
愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"

愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"

中部中心／黃毓倫、林進龍　台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹　開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」　移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級　財損難追回

民視影音 ・ 21 小時前10
知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」　中檢分案偵辦｜#鏡新聞

知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」　中檢分案偵辦｜#鏡新聞

台灣知名連鎖咖啡，也是台中知名伴手禮名店，歐客佬咖啡，遭巴拿馬頂級咖啡豆莊園主人，跨海控訴，業者冒用他們的品牌，包裝高價咖啡豆販售，歐客佬只透過臉書聲明回應，強調是內部作業疏忽，莊園產地標示錯誤，但衛生局認為涉嫌違反食安法，主動告發，台中地檢署已經分案偵辦，要釐清業者是否涉及詐欺。

鏡新聞 ・ 1 天前1
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了

高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了

[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前9
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人

蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人

社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！　蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水　24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清　9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押

民視影音 ・ 1 天前7
22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸

22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸

民視新聞／綜合報導殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍　找到了！彰化芬園尋獲遺骸 更多民視新聞報導受不了良心譴責! 22歲男自首"2年前徒手勒斃女子棄屍山區"自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」

民視影音 ・ 21 小時前發起對話
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣

放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣

地方中心／周秉瑜　桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌　鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇

民視影音 ・ 17 小時前發起對話
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光　上路1分鐘收魂女清潔員

2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光　上路1分鐘收魂女清潔員

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前2
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊：我沒有姊姊了

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死　妹妹悲喊：我沒有姊姊了

死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...

CTWANT ・ 1 天前1
高虹安二審宣判大逆轉　台灣民眾黨回應了

高虹安二審宣判大逆轉　台灣民眾黨回應了

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。

中天新聞網 ・ 1 天前3
京華城案言詞辯論　柯律師團續上陣採「無罪答辯」

京華城案言詞辯論　柯律師團續上陣採「無罪答辯」

台北市 / 綜合報導 京華城案今(17)日繼續進行言詞辯論，由柯文哲的律師團率先上陣答辯，委任律師鄭深元砲火猛烈，就京華城案，政治獻金以及工作簿「小沈1500」紀錄，拿出各項證人證詞力證柯文哲清白，反控檢方羅織罪名，忽略對被告有利的事實，鄭深元律師甚至當庭表示，希望法院告發林俊言檢察官涉及偽造文書，以及前台北市長林欽榮涉及偽證罪。民眾黨前主席柯文哲一早準時現身台北地院，京華城案馬拉松式開庭，但他臉上未見疲態依然保持神秘微笑，支持者VS.台北市議員應曉薇說：「曉薇加油，曉薇加油。」台北市議員應曉薇依舊在女兒應佳妤的陪同下出庭，威京集團主席沈慶京則自己拄著拐杖步入北院，支持者VS.威京集團主席沈慶京說：「小沈加油，小沈加油。」柯文哲委任律師鄭深元率先上陣答辯，針對檢方論告一一反擊，鄭深元表示，針對京華城案柯文哲只有兩個指示，其一是送交研議，時任都發局長副市長都同意，其二的陳情函交辦則是秘書處自行分辦，而210萬政治獻金當時威京集團原本想以公司名義捐款，不符規定才改成個人名義，檢方認為20%容積獎勵價值121億，但210萬僅占0.017%，諷刺這連圓餅圖都畫不出來，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」而本案的另一個關鍵就在於沈慶京究竟有無行賄1500萬，律師強調工作簿來源是檢方騙票搜索而來，僅憑小沈1500文字根本無法證實有無行賄，而且沈慶京111年間每月提款數額從90萬到3000多萬元，認為檢方忽略對被告有利事實，並請求北院告發檢察官林俊言涉偽造文書，前台北市長林欽榮涉及偽證罪，柯文哲與律師團採無罪答辯，法庭攻防激烈，案情如何發展外界持續關注。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前1