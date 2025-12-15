京華城案》譏柯文哲說錢只是「轉手」 檢方：車手抗辯？出事開始切割

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

台北地方法院今（15日）審理京華城、政治獻金等案，由檢察官先進行論告，針對民眾黨前主席柯文哲遭扣的A1-37隨身硬碟檔案中工作簿Excel檔，檢方一筆筆羅列出來，驗證是帳冊金流，還大酸柯稱拿錢只是「轉手」，這是車手抗辯？發現出事才開始切割？

北院今就京華城案、政治獻金案進行言詞辯論，傳喚柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、台北市長辦公室前主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、北市都委會前執秘書琇珮等9位被告出庭，3位檢察官林俊廷、廖彥鈞、陳思荔進行論告。

檢察官指出，柯文哲說研議不等於通過，但這就是機會，也因為有柯的裁示，京華城案才有契機，也才有後面找7名人頭捐贈210萬元政治獻金給民眾黨的「左手請託、右手捐錢」，且鼎越前董事長朱亞虎等人的證詞都顯示，這210萬元本質就非政治獻金，與認同政黨無關，雙方為對價關係。

檢察官說，威京集團財務經理張志澄協助找人頭捐款給民眾黨，有協助行賄的行為，且張事後獲得分潤的獎金100萬元，若他單純是人頭，會排除犯罪故意，但因為他參與較多，認定有主觀犯意。

檢察官認為，沈慶京要陳情就陳情、要捐錢就捐錢，不應該陳情又給錢，否則與柯文哲就是行收賄關係。

檢察官提到，朱亞虎行賄後，傳了3封簡訊告知李文宗、民眾黨時任秘書長張哲揚、前立委蔡壁如，張回訊稱已請長假、蔡未讀未回，李則在4天後回訊息指「市長和我們心存感激」，且李經常對外稱他是「市長分身」，因此李有責任、義務轉告柯文哲。

檢察官說，北市府的行政作為不應是政黨獲取政治獻金的手段，柯文哲之後將此案送研議，成為京華城案起死回生的開端，對沈慶京的請求照單全收，使京華城案無中生有，取得不法利益。

至於柯文哲遭扣案的A1-37隨身硬碟中的「工作簿」Excel檔案，檢察官一一說明每位姓名、數字、經手人，一筆一筆驗證是帳冊金流，並指柯文哲曾於偵查中說過，「至少要知道哪些人幫助過我們」，證明「小沈 1500 沈慶京」就是收賄對價。

檢察官還酸，柯文哲曾說錢只是「轉個手」，難道這是車手抗辯？柯文哲出了事才切割，難道柯是車手？還諷刺柯騎飛輪收「博弈教父」陳盈助的300萬元，是自行車車手？

檢察官強調工作簿記載的金主、金流都是錢，私密性高，只有柯文哲本人才知道工作簿的全部內容，除柯之外，沒有人會知道收款全貌，工作簿帳冊就是證明金流的證據。

