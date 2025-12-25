京華城案》都委會幕僚私下吐槽「高官恣意」 承辦人憂難自保火速離職

〔記者陳彩玲／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案，全案已辯結，本報就爭議點進行統整，其中柯不斷強調，所有公務員都說合法。事實上，沒有公務員說審議結果合法適當，當時從承辦人到都發局長，都認為適法性有疑義，時任都委會幕僚私下討論此案時，更狠酸「高官恣意、財團跋扈、議員施壓、京華城吃相難看」等語，甚至有承辦人因為京華城案被主導，找不到法律自保而選擇離職。

時任北市府京華城案承辦人黃書宣在偵訊時表示，京華城案件不該把都市更新獎勵辦法的容獎內容，直接謄到都市計畫書裡申請，這樣法令有問題，都發局應該擋掉，不該進到都委會；他更吐露心聲，自己離職的其中一個主因，是看到公務員在此案找不到法律保護自己，後來劉秀玲職位也被調整，跟京華城應該有關係，整個都委會幕僚單位，從劉秀玲、技正、組長到承辦人，都沒有要幫京華城，從頭到尾依法行政，「我們已經盡力了。」

時任台北市都委會技正胡方瓊也認為，京華城沒有更新地區獲更新單元的身分，卻參照都更條例申請容獎，這不合理，適法性、公益性、對價性均有疑義；時任都委會技正蔡立睿提出，第二次專案小組會議時，有請京華城參考TOD做法，才比較與法有據；前都委會執行秘書劉秀玲同樣表示，京華城不是都更案，但引用綠建築、智慧建築、耐震設計，適宜性、可行性有疑慮。

不僅如此，都委會公務員，私下談及京華城時，也不斷抱怨表示，「看到這案就說肯定又要監察院調查，初研意見寫一堆，都發局也沒在理，委員最後專二也棄守，每次想到都超級氣」、「琇珮有甚麼資格怪都委會，都發局在第一線全沒擋，都甩給都委會，會裡想盡辦法在不得罪應曉薇下極盡所能寫初研意見，拼命提醒委員，結果最大主委耍帥，完全沒當我們的意見是回事」。

公務員甚至感嘆，「想想很唏噓、高官恣意、財團跋扈、議員施壓，公務員成所有箭靶，壓力大」、「京華城捐使用空間就可以拿容獎，全聯容積代金繳了好幾億，看不下去、吃相難看」。

此外，全案在都委會審議時，幾乎所有委員對適法性、通案性、對價性均曾提出質疑，其中委員劉玉山、林志崧認為，本案非都市更新，相關容積獎勵比例、額度，不宜引用都市更新建築容積獎勵辦法；委員徐國城指出，本案容積獎勵項目的適法性宜再釐清；委員郭中瑞則提及，本案只一昧地爭取容積，對整體環境不是很好。

委員宋鎮邁指出，本案不能適用土管條例、都更條例、危老條例，而要另放寬容獎項目的理由，申請單位應提出更充分說明；委員馮正民認為，本案適法性怎麼解釋?是不是在創一個心力，過去是否有例可循？

前北市都發局長林洲民也痛批，京華城不是都更，用韌性城市貢獻獎取代都更的綠建築獎勵，用智慧城市貢獻獎取代都更條例智慧建築獎勵，用宜居城市貢獻獎取代耐震建築獎勵，韌性城市、智慧城市、宜居城市是形容時，不是都市計畫的專有名詞，希望中華民國都市計畫史永遠不要再出現這三個詞。

